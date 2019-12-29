Das Erste: в Брюсселе протирают глаза — США критикуют создание европейского оборонительного фонда

Обычно США критикуют страны ЕС за низкие расходы на оборону, однако сейчас европейцам впору протереть глаза, потому что Вашингтон раскритиковал идею создания общеевропейского оборонительного фонда, пишет Erste. По мнению одного из депутатов Европарламента, американцы опасаются своей недостаточной вовлечённости в данный проект. Отмечается, что сначала Вашингтон настаивал на отказе от идеи фонда, а теперь требует, чтобы доступ к нему имели и американские военные компании.

Практически ни одна встреча НАТО не обходится без обвинений в адрес европейцев, говорится в статье на сайте телеканала Das Erste. Обычно претензии США касаются слишком низких расходов на оборону — отмечается, что такие обвинения начались ещё при администрации Барака Обамы.

Однако сейчас в Брюсселе протирают глаза, поскольку теперь Вашингтон раскритиковал попытки ЕС по созданию оборонительного фонда, который поспособствовал бы росту самостоятельности европейской военной отрасли. По словам депутата Европарламента Михаэля Галера, давление США связано с тем, что американская сторона опасается своей недостаточной вовлеченности в данный проект. Поначалу американцы пытались предотвратить появление оборонительного фонда, теперь же они настаивают на том, чтобы американские военные предприятия также получили доступ к его средствам.

Как сообщает Das Erste, цель европейского оборонительного фонда — повысить эффективность европейской оборонительной политики. Это необходимо, поскольку на данный момент в ЕС нет единого подхода, что приводит к дополнительным затратам: на вооружении стран Европы состоит более 170 различных типов боевых систем, что в 6 раз больше, чем у США.

Эксперт немецкого совета по внешней политике Яна Пуглерин считает, что отношение США к идее фонда парадоксально, поскольку именно американцы долгое время призывали европейцев к большей самостоятельности и большему вкладу в оборонительную сферу.

Впрочем, внутри ЕС также есть противоречивые мнения относительно оборонительного фонда, отмечает Das Erste. К примеру, Финляндия предложила понизить объем средств фонда — с предложенных €13 млрд до €6 млрд. По мнению Яны Пуглерин, такие предложения угрожают идее европейской стратегической автономии: «Не все страны-члены ЕС разделяют идею стратегической автономии. Для многих из них НАТО остаётся приоритетом».