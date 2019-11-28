Fox News: власти Филадельфии предпочитают защищать убийц, а не законопослушных граждан

Мужчина, зарезавший незнакомца при свидетелях, даже не был обвинён в убийстве и вышел из зала суда на свободу — благодаря политике главного прокурора Филадельфии, передаёт Fox News. По словам телеведущего Такера Карлсона, власти гордятся таким исходом дела как примером «реформы уголовного правосудия».

Окружной прокурор Филадельфии Ларри Краснер ясно дал понять, что его главный приоритет — защищать городских преступников, а не законопослушных граждан. Это и в теории плохо, но легко забыть о том, что у этой политики есть реальные жертвы. Она поломала жизни реальным людям.



Майкл Уайт ударил ножом Шона Скелленджера и убил его. Как сообщается, ранее он (Уайт. — ИноТВ) злорадствовал в сети, что собирается, цитирую, «кого-то порезать». Это не оспаривается, он действительно это совершил, тем не менее Краснер даже не стал предъявлять ему обвинений в убийстве. Из-за этого дело стало слабее — настолько, что в конечном итоге Уайт отделался условным сроком.



А на прошлой неделе филадельфийский колледж Честнат-Хилл пригласил и Краснера, и Уайта на конференцию по «преобразованию правосудия». Уайта использовали как пример — выдающийся пример! — реформы уголовного правосудия.



Недавно мы поговорили об этом с Линдой Скелленджер — матерью убитого Шона Скелленджера.



Мне очень жаль, и я представить себе не могу, каково вам видеть, как из человека, убившего вашего сына, делают героя. Каково это?



ЛИНДА СКЕЛЛЕНДЖЕР, мать убитого: Возмутительно. Вот какое слово приходит на ум. Это и вправду возмутительно: они выставляют этого человека напоказ как пример реформы уголовного правосудия. Меня ужасает то, что они способны на такое. Очевидно, что понять этого нельзя.



В пятницу я ходила на конференцию по уголовному правосудию, там выступал Ларри Краснер, и я намеревалась послушать, что он скажет. У меня нет предубеждений в этом вопросе. К моему удивлению, придя туда, я обнаружила, что Майкл Уайт, убийца моего сына, был включён в программу: он должен был высказаться на заседании экспертной группы. Возмутительно.



Трудно понять… Это действительно возмутительно. Но это ещё и сбивает с толку. В чём смысл? Почему администрация колледжа такое допустила?



ЛИНДА СКЕЛЛЕНДЖЕР: Знаете, я не уверена, что колледж был в курсе. По крайней мере, мне они всё представили так, что они были не в курсе того, кто такой Майкл Уайт и что он был включён в эту экспертную группу.



В конечном итоге он и не выступил, потому что в последний момент они решили пересмотреть повестку дня и включить двух мужчин, очень долго сидевших в тюрьме за убийства, совершённые много лет назад, по всей видимости, не ими. Очевидно, что эти два человека имели право высказаться на заседании такой экспертной группы. Это лучше, чем включить туда кого-то вроде Майкла Уайта — как пародию на реформу уголовного правосудия.



Я совсем не могу понять и принять политическую повестку дня Ларри Краснера и адвоката по этому делу — Брэдфорда-Грея. Это бессовестно.



Напомню нашим зрителям, незнакомым с этой историей: вы уже второй раз в нашей программе. Мы рады видеть вас снова.



ЛИНДА СКЕЛЛЕНДЖЕР: Да, спасибо.



Это убийство было совершено публично. Человек, убивший вашего сына ударом ножа… Причём они никогда раньше не встречались. Этот человек позднее написал об этом рэп. Я имею в виду, что нет никаких сомнений в том, что он это совершил. Учитывая это, что бы вы сказали Ларри Краснеру, который хвастается тем, что, по сути, отмазал этого парня от ответственности за убийство вашего сына? Что бы вы ему сказали?



ЛИНДА СКЕЛЛЕНДЖЕР: Я бы сказала: «Вы злодей и ненормальный человек». Всё действительно настолько плохо. Это не просто разногласия на тему прокурорской стратегии или чего-то в этом роде.



Да.



ЛИНДА СКЕЛЛЕНДЖЕР: Думаю, я уже говорила вам это: я считаю, что он воспрепятствовал правосудию. Именно так. Нет никаких сомнений в том, что прекрасным июльским вечером Майкл при свидетелях воткнул нож в спину моего сына. Никаких! Ноль!



Дата выхода в эфир 26 ноября 2019 года.