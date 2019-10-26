Журналистка Business Insider посоветовала всем читателям обязательно сходить в русскую баню

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В двух округах Калифорнии объявлен режим ЧП из-за пожаров
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации в двух округах из-за пожаров.
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Посольство России отреагировало на снос советского памятника в Эстонии
Посольство России в Таллине направило в эстонский МИД ноту в связи со сносом памятника на месте захоронения советских солдат в волости Ляэне-Нигула.
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В ДНР заявили об обстреле пригорода Донецка со стороны ВСУ
Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что в результате обстрела украинской армией пригорода Донецка ранение получил мирный житель.
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Феттель показал лучшее время на второй практике Гран-при Мексики, Квят — шестой
Во втором тренировочном заезде Гран-при «Формулы-1» в Мексике наилучшее время показал немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель.
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В ООН и посольстве России в США представили доклад о преступлениях в «Эр-Рукбане»
Директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев представил в штаб-квартире ООН доклад о нарушениях прав человека на контролируемой США территории Сирии в лагере «Эр-Рукбан». В брифинге принял участие постпред России при ООН Василий Небензя.
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В МИД России предложили Украине отправить в Донбасс гумпомощь
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила властям Украины вместо ноты протеста в адрес российской стороны отправить гуманитарную помощь жителям Донбасса.
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«Лестер» разгромил «Саутгемптон», забив девять безответных голов
В матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лестер» одержал разгромную победу над «Саутгемптоном».
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Самолёты ЧФ провели бомбометание по горным целям
Самолёты Су-30СМ, Су-27 и Су-24М из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота провели практическое бомбометание на учениях в Крыму, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
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Результативный пас Головина помог «Монако» победить «Нант» в Лиге 1
В матче 11-го тура чемпионата Франции по футболу «Монако» на выезде победил «Нант».
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В СБР рассказали, что грозит организации в случае отстранения РУСАДА
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по международным вопросам Виктор Майгуров заявил, что у его организации не будет шансов восстановить членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) в случае, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет лишено статуса соответствия.
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Число жертв протестов в Ираке увеличилось до 30
Число погибших в ходе протестных акций в Ираке возросло до 30.
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Комбаров поделился мнением о Сталине
Футболист самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров назвал Иосифа Сталина культовым вождём.
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Джонсон объявил набор волонтёров в партию для агитации за брексит
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал записываться на сайте Консервативной партии в волонтёры для агитации жителей Великобритании за скорейший выход из Евросоюза.
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Умерла поэтесса Карина Филиппова-Диодорова
В Москве на 86-м году жизни скончалась поэтесса и театральный педагог Карина Филиппова-Диодорова.
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СМИ: Баскетболист ЦСКА Клайберн получил травму колена в матче Евролиги
У американского игрока московского ЦСКА Уилла Клайберна подозрение на разрыв крестообразных связок.
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В Нижегородском кремле начались археологические раскопки
На историческом месте размещения утраченной колокольни Спасо-Преображенского собора в Нижегородском кремле начались археологические раскопки, сообщает Newsnn.ru со ссылкой на управление делами правительства и развития кадрового потенциала области.
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ЦСКА обыграл «Альбу» в матче баскетбольной Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА одержали выездную победу над берлинской «Альбой» в матче четвёртого тура регулярного чемпионата Евролиги.
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Кшиштоф Занусси рассказал о своём новом фильме «Эфир»
Режиссёр, лауреат Венецианского кинофестиваля Кшиштоф Занусси в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о своём новом фильме «Эфир».
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СК в Тюменской области проверит данные об аресте счёта ребёнка-инвалида
Следователи в Тюменской области проверят сообщения СМИ, согласно которым на социальный счёт ребёнка-инвалида был наложен арест.
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Минэнерго России оценило ситуацию на рынке нефти
Министерство энергетики России оценивает ситуацию на мировом рынке нефти как стабильную, говорится в сообщении ведомства.
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Комбаров назвал Аленичева строителем чемпионского «Спартака»
Экс-футболист московского «Спартака» Дмитрий Комбаров заявил, что Массимо Каррера привёл к чемпионству уже готовую команду.
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Доходы консолидированного бюджета Башкирии достигли 169 млрд рублей
В Башкирии подвели промежуточные итоги исполнения бюджета за январь — сентябрь 2019 года, сообщает Mkset.ru со ссылкой на сайт республиканского правительства.
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ЦПВС: Боевики намеревались заминировать дорогу для доставки гумпомощи в САР
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин заявил, что боевики планировали заминировать дорогу для доставки гуманитарной помощи в Сирию.
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СМИ: В команде Альвареса не против провести бой с Бетербиевым
Мексиканский боксёр Сауль Альварес может провести поединок с обладателем титулов по версиям Всемирной боксёрской федерации (IBF) и Международного боксёрского совета (WBC) в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым.
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В Петербурге арестован участник ДТП на пешеходном переходе
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца водителя автомобиля, попавшего в ДТП на переходе на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала, в результате которого пострадали восемь человек.
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Медведев назначил Акиньшина на должность замглавы Росприроднадзора
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Юрия Акиньшина на должность замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
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Более 500 тысяч дистанционных ЭКГ сделали в Москве с начала года
Более 500 тыс. дистанционных электрокардиограмм сделали в столице врачи Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова с начала 2019 года, сообщает сайт «Москва 24».
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Опрос: 55% россиян предпочитают самостоятельно планировать путешествия
Большинство россиян предпочитают самостоятельно планировать путешествия, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные опроса UFS.Travel.
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Тарасенко пропустит выездную серию «Сент-Луиса»
Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко не поможет своей команде в ближайших матчах Национальной хоккейной лиги.
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В Тюменской области рассказали о работе с трудными подростками
Первый заместитель губернатора Тюменской области, председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Наталья Шевчик рассказала о работе с трудными подростками, сообщает Nashgorod.ru.
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В Челябинске вынесли приговор экс-сотруднику ЧОП по делу об избиении пациентов в больнице
В Челябинске вынесли приговор бывшему сотруднику частного охранного предприятия по делу об избиении пациентов и их родственников в больнице, сообщает URA.RU со ссылкой на областную прокуратуру.
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В Омске перед судом предстанет водитель такси, сбивший трёх пешеходов
В Омске перед судом предстанет 24-летний водитель такси, обвиняемый в совершении наезда на трёх пешеходов. Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
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В Татарстане произошло более 3,2 тысячи ДТП с начала года
В Татарстане произошло более 3,2 тыс. ДТП с начала 2019 года. Погибли 238 человек, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства.
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В Ростовской области проиндексировали выплаты семьям, взявшим на воспитание детей-сирот
В Ростовской области проиндексировали выплаты семьям, которые взяли на воспитание детей-сирот. Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное заксобрание.
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Чемпионат Вооружённых сил России по пауэрлифтингу состоится 26 октября в Севастополе
Чемпионат Вооружённых сил России по пауэрлифтингу состоится 26 октября в спорткомплексе ЦСКА в Севастополе. Его участниками станут 117 спортсменов.
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Адвокат Бутиной рассказал подробности её освобождения из тюрьмы
Роберт Дрисколл, адвокат осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, в эфире RT рассказал подробности её освобождения из тюрьмы.
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Церемония вручения театральной премии «Золотой софит» пройдёт 28 октября в Петербурге
Церемония вручения театральной премии «Золотой софит» состоится 28 октября в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости» со ссылкой на организаторов.
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В Удмуртии рассказали о ходе реализации нацпроекта о безопасных дорогах в 2019 году
Завершены все ремонтные работы на дорогах Удмуртии, запланированные в 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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Макгрегор заявил о желании жить в Москве
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что хотел бы жить и тренироваться в Москве.
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В Чили эвакуировали здание национального конгресса из-за беспорядков
Здание национального конгресса Чили эвакуировали из-за попыток протестующих взять его штурмом.
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В Петербурге открылась выставка картин из национальных музеев Осетии
В Санкт-Петербурге открылась выставка картин и других экспонатов из национальных музеев Осетии, сообщает Пятый канал.
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Цена на нефть марки Brent поднялась выше $62 впервые с 25 сентября
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $62 впервые с 25 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи.
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Красильников и Стояновский названы лучшими пляжными волейболистами года
Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский признаны лучшими пляжными волейболистами года по версии Европейской конфедерации волейбола (CEV).
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Адвокат Бутиной прокомментировал секретность вокруг её освобождения
Роберт Дрисколл, адвокат осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, в эфире RT прокомментировал секретность вокруг её освобождения.
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Рабочие протестировали подсветку Крымского моста
Рабочие протестировали подсветку арочного участка Крымского моста, включив на один час светильники с белыми и красными светодиодами.
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«Рубин» сыграл вничью с «Уралом» в 14-м туре РПЛ
Казанский «Рубин» и екатеринбургский «Урал» сыграли вничью в стартовом матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Трое обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне» освобождены из СИЗО
Трое фигурантов уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» освобождены из СИЗО в Кемерове.
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Россия и Дания обсудили негативные тенденции в двусторонних связях
Заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов провёл переговоры с главой МИД Дании Йеппе Кофодом, в рамках которых стороны обсудили негативные тенденции в двусторонних связях.
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Роналду не сыграет против «Лечче»
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит матч девятого тура Серии А с «Лечче».
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В Британии задержали ещё двоих человек по делу о 39 трупах в грузовике
Британские правоохранительные органы задержали ещё двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.