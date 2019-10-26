Журналистка Business Insider посоветовала всем читателям обязательно сходить в русскую баню

Кэти Уоррен, репортёр издания Business Insider, 12 дней путешествовала по России. Она посетила много интересных мест — от московского Кремля до алмазных рудников в Сибири, однако больше всего её поразила русская баня. В статье для издания Уоррен поделилась своими впечатлениями после посещения Сандунов, а также посоветовала всем читателям непременно посетить это место.

В этом году Кэти Уоррен в качестве репортёра издания Business Insider 12 дней путешествовала по России. Она побывала в московском Кремле, ездила на алмазный рудник в Сибири и двое суток ехала по легендарной Транссибирской магистрали. Кроме того, она ночевала в роскошнейшем президентском люксе в московском отеле «Ритц-Карлтон». Однако, как пишет она в статье, самое запоминающееся событие в её поездке не было связано ни с бриллиантами, ни с пятизвёздочными отелями.

Как продолжает Уоррен, больше всего её поразило посещение «Сандунов», — старейшей общественной бани в России.

«В московской Сандуновской бане я заплатила 85 долларов за «веничный массаж», во время которого меня хлестали по телу берёзовым веником. Сначала банщица-массажистка поглаживала моё тело веником снизу вверх, что было, пожалуй, щекотно. А потом начала довольно сильно хлестать моё тело сверху вниз, и это длилось минут 15.

После этого — и без всякого предупреждения — она вылила на меня три ведра воды: одно было с ледяной водой, второе — с водой чуть потеплее, а в третьем ведре вода была совсем тёплая. Она попросила меня перевернуться на спину, а затем опять три раза окатила водой», — пишет репортёр издания.

Как отмечает автор материала, она бы не сказала, что берёзовый веник во время массажа действовал как-то особенно расслабляюще, но она вышла из бани, чувствуя себя умиротворённой и при этом бодрой.

«Если вам доведётся побывать в России, не упустите возможности сходить в баню. Просто подготовьтесь к тому, что вам придется испытать некоторое смущение и лёгкую оторопь. И будьте готовы к тому, что вас будут довольно сильно хлестать веником», — поделилась впечатлениями Уоррен.