Многие жители России посещают баню даже в летнее время года, поскольку она представляет собой «еженедельный ритуал» и важнейшую составляющую их жизни, пишет Neue Zürcher Zeitung. В ней между россиянами устанавливаются доверительные отношения, поэтому «не случайно решение о роспуске СССР было принято в бане», утверждает издание.

Во многих регионах России стоит 30-градусная жара, однако посещение бани летом для многих русских — это «важнейшая вещь» в жизни и «еженедельный ритуал», пишет журналист Neue Zürcher Zeitung Кристиан Штайнер. Многие общественные бани существуют в России уже очень давно. Например, Воронцовские бани работают в Москве уже 80 лет. По мнению одного из их работников, «игра между теплом и холодом» особенно рекомендуется летом, так как после похода в баню жара в городе ощущается не так сильно.

Русская баня — это нечто среднее между ещё более горячей финской сауной и более влажной и холодной турецкой баней. Однако «правильная» русская баня состоит не только из парилки и места для охлаждения. Она также включает комнаты для массажа и отдыха. В среднем посещение бани длится около 2—3 часов, при этом парятся 4—5 раз. В перерывах между процедурами друзья собираются в зоне отдыха и ведут «беседы о Боге и мире», пьют чай, пиво или квас. Подготовка банной процедуры — это целый ритуал. На специальных фестивалях и соревнованиях выбирают лучшего «мастера бани».

«В России говорят, что человек заслуживает доверия, если ты с ним был в бане. Если тебя туда приглашает влиятельная личность, то это может много значить», — отмечает Штайнер. В ней также заключаются «мужские сделки», для этой цели можно арендовать отдельное помещение. «Поэтому не случайно, что решение о прекращении существования Советского Союза было принято в бане», — резюмирует автор Neue Zürcher Zeitung.