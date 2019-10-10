«Что ни день — борьба»: PragerU рассказал, как живётся малому бизнесу в США

Противоречивые правила, многотысячные штрафы, придирки к размеру букв и дверным косякам — владельцам малых предприятий в США постоянно приходится отбиваться от проверок, рассказывает владелец небольшой пекарни Джозеф Семпревиво. По его словам, избыточное государственное регулирование мешает развивать малый бизнес и создавать новые рабочие места по всей стране.

ДЖОЗЕФ СЕМПРЕВИВО, владелец пекарни: У меня маленький бизнес, семь работников. Мы делаем печенье, но не простое, а печенье без сахара, которое можно диабетикам. На самом деле оно такое вкусное, что его с удовольствием могут есть все. Вот чем я руководствовался, начиная своё дело. Понимаете, я сам диабетик, всю жизнь был диабетиком.



Если вы думаете, что руководить компанией по производству печенья весело и просто, подумайте ещё раз. Я работаю по 100 часов в неделю — обычное дело для владельца малого предприятия. Я неплохо зарабатываю, но меня интересуют не деньги. Я люблю то, что я делаю. Таковы мои предпочтения.



Маржа у меня невелика — около одного процента. Это значит, что мне нужно продать печенья на миллион долларов, чтобы заработать 10 тысяч долларов. В буквальном смысле каждый цент в счёт. Вот почему меня так раздражает государственное регулирование.



Позвольте внести ясность. Какое-то регулирование необходимо, особенно в пищевой промышленности — по понятным причинам. Но необходимое и избыточное — это совершенно разные вещи.



Избыточное регулирование, в котором нет необходимости, бессмысленно поглощает ценные часы моего времени и мои деньги. По моим оценкам, из 100 рабочих часов в неделю 36 я трачу только на выполнение различных нормативов. Это мешает мне заниматься тем, что способствовало бы росту моего бизнеса, увеличивать объёмы продаж и создавать новые продукты. А это мешает мне нанимать больше людей.



Мои сотрудники для меня как родные. В большинстве малых предприятий именно так. Но что ни день — борьба! Я мог бы быть более производительным и гораздо менее беспокойным, если бы мне не приходилось бороться с собственным правительством. Или, лучше сказать, правительствами: федеральным правительством, правительством штата и местным.



Я всё понимаю про дороги, мосты и национальную оборону. Но я не понимаю, почему они должны вмешиваться в каждый малейший аспект моего бизнеса. Иногда они будто соревнуются друг с другом: кто может усложнить мне жизнь больше?



Приведу пример. У нас пекарня, значит, мы под юрисдикцией Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), Министерства сельского хозяйства и Управления по охране труда (OSHA). Я также должен иметь дело с организацией здравоохранения на уровне штата. У всех у них разные правила, и если эти правила друг другу противоречат, это не их проблема, а моя.



Несколько лет назад со случайной проверкой заявился инспектор FDA. Он заметил, что дверь в ту часть здания, где мы печём наше печенье, открывается наружу. Он сказал мне, что это нарушение кодекса, двери должны открываться вовнутрь. У меня было 30 дней, чтобы устранить нарушение, в противном случае меня бы оштрафовали на тысячи долларов. Должен отметить, между двумя помещениями у нас воздушная завеса, так что никакие частицы еды не могут проникнуть на кухню или с кухни в зал. Я сказал об этом, но инспектор был непоколебим.



Несколько месяцев спустя с собственной случайной проверкой приходит инспектор из Министерства сельского хозяйства. Он замечает, что дверь открывается вовнутрь. «Да, — отвечаю я, — так и есть. Таково требование FDA». «Нет, — говорит он мне. — Она должна открываться наружу. Исправьте в течение 30 дней, или заплатите штраф».



С тех пор у меня два дверных блока на выбор: одна дверь открывается вовнутрь (для FDA), другая наружу (для Министерства сельского хозяйства).



Вот другой пример. FDA требует, чтобы пекарни посылали для тестирования в независимую лабораторию по одному образцу из каждой партии товара. Мы производим 36 партий в день. Это значит, что каждый день мы должны посылать в эту лабораторию 36 упаковок печенья. Каждый год это обходится мне в десятки тысяч долларов. Напомню: чтобы заработать 10 тысяч, я должен продать печенья на миллион.



У нас никогда не было проблем с прохождением тестирования. И неудивительно: делать печенье не так уж сложно. Ингредиенты хорошо известны и безопасны. Я полностью поддерживаю тестирование. Но как насчёт одной упаковки на каждые 10 партий? Одно это могло бы удвоить мою маржу, так что она составляла бы два процента.



Ещё один пример. Государство требует, чтобы шрифт на моей упаковке был определённого размера. Хорошо. Чтобы сделать надписи, я заключил договор с компанией, которая занимается такими вещами. Инспектор достаёт увеличительное стекло и решает, что шрифт выходит за пределы на одну сотую дюйма. Все упаковки надо выбрасывать, всё надо заказывать заново. Это обошлось мне в 15 тысяч — то есть, чтобы возместить эти потери, мне надо было продать печенья на полтора миллиона долларов.



В другой раз мы не включили слово «кокос» в список возможных аллергенов. Не посчитали необходимым, потому что это было кокосовое печенье. Все эти упаковки тоже пришлось переделывать. Это обошлось мне в 68 тысяч долларов — то есть, чтобы возместить эти потери, мне надо было продать печенья на 6,8 миллиона долларов.



Я мог бы привести ещё много примеров. Как и любой другой владелец малого предприятия. Но идею вы поняли. На долю малого бизнеса приходится 60 миллионов рабочих мест. Этих рабочих мест могло бы быть гораздо больше, если бы политики, принимающие эти законы, и бюрократы, следящие за их исполнением, умерили пыл. Я полностью поддерживаю регулирование, если оно соответствует здравому смыслу. А излишнее, разорительное регулирование, в котором нет необходимости… Лучше я займусь делом.



Я Джозеф Семпревиво, президент Joseph’s Lite Cookies. Специально для Prager University.



Дата выхода в эфир 06 октября 2019 года.