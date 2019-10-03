N-TV: научен «крымским опытом» — Siemens не сведёт глаз с новых турбин для России

03:00 «Витязь» обыграл ЦСКА и возглавил турнирную таблицу КХЛ Подмосковный «Витязь» одержал победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

03:00 Суд Неаполя оставил под арестом задержанного по запросу США россиянина Суд в Неаполе отклонил ходатайство защиты об освобождении из-под стражи сотрудника Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова, которого арестовали по запросу США.

03:00 Синоптик рассказал о погоде в Петербурге и Ленобласти в выходные Главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов в беседе с Пятым каналом рассказал о погоде в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в выходные.

03:00 IAAF изменила результат забега с участием Шубенкова на ЧМ-2019 Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) изменила результат финального забега на 110 с барьерами у мужчин на чемпионате мира 2019 года в катарской Дохе.

03:00 Госдеп одобрил поставку Украине Javelin на $39 млн Американские власти одобрили продажу Украине 150 ракет для противотанковых ракетных комплексов Javelin и оборудования для них на сумму $39 млн, об этом сообщили в агентстве по оборонному сотрудничеству, которое является частью Пентагона.

03:00 «Химки» стартовали с победы над «Маккаби» в сезоне-2019/20 Евролиги Подмосковные «Химки» одержали победу над «Маккаби» из Тель-Авива в матче первого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

03:00 Три человека погибли при крушении небольшого самолёта в США Три человека погибли и ещё трое были доставлены в больницу в критическом состоянии после крушения небольшого самолёта около аэропорта в городе Лансинг, штат Мичиган, в США.

03:00 «Лудогорец» разгромил «Ференцварош» в матче ЛЕ Болгарский «Лудогорец» одержал разгромную победу над венгерским «Ференцварошем» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы

03:00 Спасатели предупредили о ветре до 17 м/с в Татарстане Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий с 00:00 до 18:00 4 октября в Татарстане. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

03:00 В Удмуртии направили более миллиарда рублей на реализацию проектов экономического блока В Удмуртии выделили более миллиарда рублей на реализацию проектов экономического блока.

03:00 «Рома» и «Вольфсберг» не выявили победителя в матче ЛЕ Итальянская «Рома» и австрийский «Вольфсберг» сыграли вничью в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

03:00 «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с АЗ в Лиге Европы Английский «Манчестер Юнайтед» и голландский АЗ сыграли вничью в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

03:00 ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в матче Лиги Европы Московский ЦСКА потерпел поражение от испанского «Эспаньола» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

03:00 Bloobmerg: у Бориса Джонсона есть план Б по выходу Британии из ЕС Премьер Британии Борис Джонсон имеет план Б по брекситу на тот случай, если Европейский союз отвергнет его предложение по сделке о выходе страны из блока. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

03:00 СМИ: Федерацию плавания США обвиняют в игнорировании жалоб спортсменов на домогательства Федеральная прокуратура Нью-Йорка проводит расследование в отношении Федерации плавания США, связанное с игнорированием жалоб спортсменов на сексуальные домогательства.

03:00 Географический диктант пройдёт 27 октября в Мурманской области Географический диктант состоится 27 октября в Мурманской области, сообщает портал «Невские новости».

03:00 В Москве одобрили проект планировки ТПУ «Лианозово» В столице одобрили проект планировки транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Лианозово». Его скорректировали с учётом публичных слушаний, сообщает сайт «Москва 24».

03:00 В Нижегородской области заявили о росте поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет За январь — август 2019 года в консолидированный бюджет Нижегородской области поступило НДФЛ на сумму 450 млн рублей, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

03:00 Путин выступил против создания новых блоков по примеру НАТО Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия выступает против создания новых блоков по примеру НАТО. Об этом он сказал в ходе выступления на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».

03:00 Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч ЛЕ с «Хетафе» Пресс-служба российского «Краснодара» объявила стартовый состав команды на матч второго тура группового этапа Лиги Европы с испанским «Хетафе».

03:00 Помощница Помпео прибыла в Киев Помощник государственного секретаря США Майка Помпео, глава Бюро по конфликтам и операциям по стабилизации Дениз Натали приехала на Украину с целью обсуждения ситуации в Донбассе.

03:00 Шубенков: нужно, чтобы меры, применяемые к России, распространялись на всех Российский легкоатлет Сергей Шубенков, специализирующийся в беге на 110 м с барьерами, высказал мнение о борьбе с допингом.

03:00 Шубенков: восстановление ВФЛА приобретает смысл, только если оно не ради восстановления Российский легкоатлет Сергей Шубенков, специализирующийся в беге на 110 м с барьерами, высказал мнение о ситуации с отстранением Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

03:00 Путин назвал верхом цинизма заявления о «развязывании Сталиным войны» Говорить о том, что советский лидер Иосиф Сталин «развязал Великую Отечественную войну» — это верх цинизма, заявил президент России Владимир Путин во время заседания дискуссионного клуба «Валдай».

03:00 Шубенков объяснил, почему воздерживается от высказываний по работе ВФЛА Российский легкоатлет Сергей Шубенков, специализирующийся в беге на 110 м с барьерами, высказал мнение о конфликтной ситуации, возникшей между рядом спортсменов и Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА).

03:00 Спасатели предупредили о мокром снеге в Петербурге Спасатели предупредили о похолодании в Санкт-Петербурге в пятницу, 4 октября. Об этом сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

03:00 Путин оценил действия Зеленского по ситуации в Донбассе Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что если у украинского лидера Владимира Зеленского хватит политического мужества и силы завершить урегулирование конфликта на востоке Украины, то он утвердится как честный политик.

03:00 В Сербии призвали назвать сроки вступления страны в Евросоюз Президент Сербии Александр Вучич призвал страны ЕС назвать сроки вступления страны в Евросоюз. Об этом сообщает государственное агентство Tanjug.

03:00 Гендиректор «Зенита» рассказал о ходе восстановления Малкома Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал восстановление после травмы бразильского полузащитника Малкома.

03:00 Путин призвал не выставлять Украину в невыгодном свете на телевидении Российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», отметил, что на российском телевидении нельзя выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете.

03:00 США приветствуют согласование формулы Штайнмайера в Минске США приветствуют прогресс в работе контактной группы в Минске по согласованию формулы Штайнмайера, сообщили в американском посольстве на Украине.

03:00 Шипулин заявил, что Кузьмина уходит из биатлона настоящей легендой Бывший российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал решение своей сестры Анастасии Кузьминой завершить спортивную карьеру.

03:00 Путин: Европа и США до сих пор не ответили на заявления России об РСМД Президент России Владимир Путин заявил, что страны Европы и США до сих пор не отреагировали на заявления Москвы об условии неразмещения российских ракет средней и меньшей дальности в регионах мира, «как будто оглохли».

03:00 В ООН обеспокоены ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам Комитет ООН по отношениям с принимающей стороной обсудил ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации, которые должны были участвовать в ГА ООН.

03:00 Путин призвал Тегеран и Эр-Рияд не использовать Сирию для противоборства Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» призвал Иран и Саудовскую Аравию не использовать сирийскую территорию как площадку для противоборства.

03:00 «Металлург» прервал серию поражений в КХЛ, обыграв «Локомотив» Магнитогорский «Металлург» одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

03:00 Европарламент не одобрит предложение Джонсона по брекситу Европарламент (ЕП) не одобрит предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по достижению соглашения об условиях выхода королевства из состава Европейского союза, поскольку оно не решает реальные проблемные моменты сделки.

03:00 Глава МОК заявил, что фактов причастности ОКР к изменению данных московской лаборатории пока нет Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что на данный момент не было выявлено каких либо фактов возможной причастности Олимпийского комитета России (ОКР) к ситуации с обнаружением Всемирным антидопинговым агентством (WADA) несоответствия данных московской лаборатории.

03:00 На Ставрополье виновнику пожара из-за курения на балконе грозит штраф В Ставропольском крае жителю грозит административная ответственность из-за пожара, произошедшего вследствие курения на балконе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение ГУ МЧС по региону.

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03:00 Зеленский прокомментировал митинги против формулы Штайнмайера Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проведение митингов против согласования формулы Штайнмайера, заявив, что он уважает право граждан Украины на протест. Украинский лидер также призвал не поддаваться на провокации некоторых лиц.

03:00 В Госдуме прокомментировали разрешение ВТО ввести пошлины против ЕС Председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков в беседе с Inforeactor оценил разрешение со стороны арбитра Всемирной торговой организации (ВТО) на введение Соединёнными Штатами пошлин в отношении Евросоюза на $7,5 млрд.

03:00 Ди Мария рассказал, что Месси заставил плакать всю сборную Аргентины после вылета из Кубка Америки Полузащитник французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария рассказал что форвард «Барселоны» Лионель Месси заставил заплакать всех игроков национальной команды после поражения в полуфинале Кубка Америки 2019 года с Бразилией.

03:00 Министры обороны США и Японии считают испытания КНДР провокационными Министры обороны США и Японии Марк Эспер и Таро Коно считают провокацией недавнее ракетное испытание КНДР. По их словам, этот шаг не способствует развитию дипломатических отношений.

03:00 Диетолог оценила вред лапши быстрого приготовления Диетолог кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН оценила вред лапши быстрого приготовления.

03:00 ФБА «Экономика сегодня» стало лауреатом конкурса «МедиаТЭК» Федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня» стало лауреатом всероссийской премии «МедиаТЭК». Церемония награждения прошла в рамках форума «Российская энергетическая неделя».

03:00 Психолог рассказала, как не допустить травли ребёнка в школе Доктор психологических наук, доцент кафедры педагогики и педагогической психологии Оксана Защиринская в интервью газете «Вечерняя Москва» рассказала, как не допустить травли ребёнка в школе.

03:00 В Казани завели дело по факту нападения подростка на отчима В Казани завели уголовное дело по факту нападения 15-летнего подростка на 36-летнего отчима, сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Татарстану.

03:00 НХЛ работает над проведением матчей в России Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли сообщил, что рассматривается возможность проведения матчей регулярного чемпионата на территории России.