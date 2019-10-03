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N-TV: научен «крымским опытом» — Siemens не сведёт глаз с новых турбин для России

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Siemens не только вновь поставит в Россию газовые турбины, но и построит в республике Татарстан новую электростанцию под ключ, сообщает N-TV. При этом, отмечает телеканал, в немецком концерне абсолютно не переживают, что «крымская история» 2017 года может повториться. «Оборудование будет находиться у нас до тех пор, пока оно не будет установлено и запущено в эксплуатацию», — заявил представитель компании.
N-TV: научен «крымским опытом» — Siemens не сведёт глаз с новых турбин для России
Reuters

Немецкий концерн Siemens вновь поставит в Российскую Федерацию газовые турбины, сообщает N-TV.

Впервые после спора вокруг турбин компании, которые два года назад якобы в обход антироссийских санкций оказались в Крыму, Siemens построит в России электростанцию, уточняет немецкий телеканал.

Как пояснили в концерне, речь идёт о проекте в Татарстане, в рамках которого в республике будет построена электростанция мощностью 250 МВт. Ввести же в эксплуатацию новый объект планируют в 2023 году.

Стоимость проекта, включая два сервисных договора на обслуживание, составляет около €290 млн, отметил представитель Siemens.

В 2017 году, напоминает N-TV, стало известно, что газовые турбины, которые немецкий концерн поставил для электростанции в Тамани, были, предположительно, перевезены на Крымский полуостров без ведома компании-производителя.

То, что в ходе реализации проекта в Татарстане Siemens может столкнуться с «похожими проблемами», в концерне, однако, исключили, поскольку на этот раз компания построит электростанцию под ключ, подчёркивает телеканал.

«Оборудование будет находиться у нас до тех пор, пока оно не будет установлено и запущено в эксплуатацию в месте, согласованном в договоре», — заверил представитель немецкого концерна Siemens.

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