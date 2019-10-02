Le Figaro: Франция намерена вернуть себе звание «велосипедной страны»

Правительство Франции запускает «велосипедный план», цель которого в три раза увеличить популярность велосипедов среди населения страны за четыре года, сообщает Le Figaro. Однако несмотря на беспрецедентный бюджет проекта, вернуть себе звание «велосипедной страны» или хотя бы сравняться по этой части с соседними странами, Франции будет непросто, ведь привычки меняются не сразу, отмечает издание.

«Велосипедный план» правительства, цель которого — в три раза увеличить популярность велосипедов в передвижениях горожан в течение четырёх лет, выглядит немного «безумной затеей», отмечает Le Figaro. Как напоминает издание, в ответ на загрязнение воздуха из соображений здоровья и в целях борьбы с пробками на дорогах с начала 2000-х годов велосипеды начали возвращаться на французские дороги. Так, в Париже сегодня велосипедисты в среднем движутся со скоростью 15 км/ч — быстрее, чем автомобилисты, средняя скорость которых 14 км/ч.

Тем не менее, по словам одного из инициаторов нового законопроекта об организации движения транспортных средств, в отношении использования велосипедов Франция «на 20 лет отстаёт от некоторых своих европейских соседей». Если в Германии на велосипедах передвигаются 10% населения, а в Нидерландах — 28%, во Франции педали крутят всего 3% жителей страны.

При этом когда-то Франция была страной велосипедистов, отмечает газета. До середины 50-х годов XX века на них передвигались 25% французов. По мнению экономиста и урбаниста Фредерика Эрана, «велосипеды убил двухколёсный транспорт с мотором и попустительство властей на его счёт». В своё время задачу обеспечить велосипед двигателем ставили себе многие французские компании. Включая Peugeot. И им это удалось: Франция стала мировым лидером по производству двухколёсного моторизованного транспорта, а позднее — «чемпионом» по созданию маленьких автомобилей.

Спустя 20 лет в Национальной ассамблее почти все согласны с тем, что «велосипедная культура возвращается». Политики высокого уровня принялись говорить о ней, а Эммануэль Макрон даже отправился осматривать велосипедное благоустройство Копенгагена. Как передаёт газета, на «велосипедный план» планируется выделить «беспрецедентные средства». К примеру, за семь лет власти намереваются выделить €350 млн на создание велосипедных дорожек. «Некоторым кажется, что этого недостаточно, но в прошлом мы были совсем на нуле», — напоминает депутат Жан-Люк Фюжи. Помимо прочего, средства планируется потратить на противоугонную маркировку велосипедов, увеличение числа охраняемых парковок, создание дополнительных мест для велосипедов в поездах, обучение езде на велосипеде в школе и компенсацию за езду на велосипеде по маршруту «работа-дом».

На взгляд Le Figaro, этот план можно назвать «маленькой революцией». «Никогда ещё государство не тратило ни копейки на инфраструктуру для велосипедистов, ни разу ещё оно всерьёз не упоминало велосипед в законодательном акте», — уверяет глава Французской федерации пользователей велосипедов Оливье Шнайдер.

Только вот поставленные до 2024 года цели выглядят недостижимыми, замечает издание. Изменить привычки французов за четыре года будет непросто. В первую очередь, население обеспокоено вопросами безопасности — в 2018 году 167 человек лишились жизни на велосипеде, и их количество не снижается вот уже несколько лет. По словам Эрана, по всем оценкам, увеличение доли велосипедов в транспортном потоке Франции возможно лишь на 15% в год при самом оптимистичном сценарии. Таким образом, на достижение поставленной правительством цели уйдёт в лучшем случае восемь лет.

При этом несомненным выглядит стремительный рост популярности среди французов электрических велосипедов. Если в 2008 году в стране было продано 15 тыс. таких транспортных средств, спустя 10 лет своего покупателя нашли уже 340 тыс. Если рынок обычных велосипедов остаётся стабильным на протяжении 10 лет, объём продаж их «электрических кузенов» в 2017 году вырос на 90%, а в 2018-м — ещё на 21%. По прогнозам, к 2024 году во Франции продадут миллион подобных транспортных средств. «Мы видим, как множатся эти новые велосипедисты, способные крутить педали, избавляя себя при этом от нагрузки на спину и пятен под мышками», — пишет Le Figaro.

На самом деле наблюдать «велосипедную революцию» на французских улицах можно вот уже несколько лет, замечает издание. Париж уже считается передовым городом в плане инфраструктуры для велосипедистов. Если в 1974 году всего 0,4% всех передвижений совершались на велосипедах, сегодня их уже 4%, то есть в десять раз больше. Как напоминает газета, в 2015 году мэрия Парижа уже запускала «велосипедный план» с целью в два раза увеличить длину велосипедных трасс к 2020 году, однако на сегодняшний день эта цель выполнена всего на 37%.

Другие города Франции также уже давно ведут политику, благоприятствующую велосипедистам. Гренобль, Нант, Лион, Страсбург, Бордо часто приводят в пример как образец качества велосипедной инфраструктуры. В других же частях страны — как в Монпелье — разворот в транспортной политике случился позднее, но был более радикальным. Как напоминает Le Figaro, в столице Лангедока это произошло после протестной акции с участием 1500 велосипедистов, возмутившихся словами мэра города Филиппа Сореля о том, что велосипедная дорожка на новой городской трассе не нужна, ведь «ею будет пользоваться всего пара человек». После принесённых мэром извинений глава города взял на себя обязательство очистить его от выбросов углекислого газа и выделил €10 млн на обустройство велосипедных дорожек и стоянок.

Теперь осталось «вдохнуть велосипедный дух» в сельскую местность, отмечает издание, добавляя, что в этом нет ничего невозможного. Помешать развитию велосипедного движения во Франции может только одна опасность — расширение городов, отмечают эксперты. Ведь, если добираться до центра слишком долго, «автомобильный рефлекс берёт верх».