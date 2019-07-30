Rzeczpospolita: митрополит Черногорско-Приморский назвал безумием санкции против России

Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий считает, что присоединение Черногории к антироссийским санкциям, введённым в отношении России в связи с присоединением Крыма, было чистой воды безумием. Он задаётся вопросом: «Как эти санкции могут навредить России? Они вредят только нам и создают угрозу для существования Черногории», сообщает Rzeczpospolita.

«Правящие сегодня Черногорией появились на свет во время коммунистической матрицы Тито, которая привела к серьёзному расколу в обществе. Преемники этой матрицы — это первые политики в истории Черногории, которые ввели санкции в отношении России. Это в свою очередь полное безумие и отрицание реальности. Как эти санкции могут навредить России? Они вредят только нам и создают угрозу для существования Черногории», — заявил митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий.

«На чём Черногория строит своё будущее? На глубоком расколе, нескончаемых обещаниях тех, кто подвергал нас бомбардировкам в 1999 году, на НАТО — частью которого нас сделали. Это чистой воды безумие, но что мы можем сделать? Мы живём в такое время», — с сожалением констатировал священник.

Черногория ввела санкции в отношении России в мае 2014 года, следуя за странами ЕС, которые отреагировали таким образом на аннексию Крыма*, совершённую Россией. В 2015 году Россия ввела ответные санкции в отношении Черногории, напоминает Rzeczpospolita.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



