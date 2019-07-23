NTD: коси, коса, пока роса — на Урале определили победителя в скорости покоса

В 200 километрах от Екатеринбурга прошёл Международный турнир косарей, в котором десятки участников разных регионов России и зарубежья состязались за звание лучшего. Как передаёт NTD, данный турнир — это не только возрождение крестьянских традиций, для многих это является альтернативой спортзалу.

Лето. Покос в самом центре Урала. Что может быть аутентичней? В посёлке Арти, что в 200 километрах от Екатеринбурга, проходит Международный турнир косарей. Десятки участников из Словакии, Армении, Таджикистана и разных регионов России состязаются за звание лучшего.

Мужчинам предстоит одолеть дистанцию в 100 метров. Яркие национальные рубахи не случайны. За аутентичный наряд судьи дают дополнительные баллы.

Но главное, за чем зорко следит жюри, — чисто ли скошена трава. За пропущенные участки конкурсантам прибавляют по 20 секунд, отдаляющих от победы.

ИЛЬГАМ НАСЫРОВ, участник из Башкирии: Качественно работу всегда надо делать. Так и детей делал, тоже качественно. Пятеро у меня их. Один даже родился в мой день рождения, в один час.

Соревнуются и женщины. Их задача — пройти участок в 50 метров. Даже для привычных к сельскому труду дам это задача непростая.

ЮЛИЯ ХАЙРУЛЛИНА, участница из Екатеринбурга: На самом деле я её не брала, если честно, уже давным-давно. Только в детстве мы с папой косили. Но навык остался.

А это звезда турнира. Анатолию Кузнецову 90 лет. До сих пор держится ловко и уверенно.

АНАТОЛИЙ КУЗНЕЦОВ, участник из Свердловской области: 70 лет я отдал спорту, поэтому я стараюсь как-то себя держать в тонусе. Я приехал для того, чтобы проверить себя. Могу ли я соревноваться с однолетками или нет? Проверил.

Это не только возрождение крестьянских традиций. Для многих это замена спортзалу.

Победителем среди мужчин стал словак Рудольф Клютчак, среди женщин — Наталья Федякова из соседнего города Красноуфимск.

Место проведения в посёлке Арти не случайно. В 1753-м его основал граф Строганов. Позже появится завод, где с 1827 года выпускают косы. «Артинский завод» — старейшее предприятие Урала.

Дата выхода в эфир 19 июля 2019 года.