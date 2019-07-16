Foreign Policy: своими F-35 США вгоняют страны в зависимость

У Китая есть амбициозный проект Нового шёлкового пути, который критикуют за масштабы и методы, но он находится ещё на стадии создания. А у США по той же схеме действует программа поставок истребителей F-35, пишет Foreign Policy: страны должны получать от неё пользу, но при этом впадают в зависимость, и при желании выйти из программы крайне сложно.

Глобальный проект по экономике и безопасности, который стоит больше миллиарда долларов и должен принести своим участникам большую экономическую выгоду, но выходить из него ещё сложнее и дороже — журналисты Foreign Policy полагают, что Новый шёлковый путь Китая однажды может стать именно таким. Но у США есть программа, в рамках которой они поставляют союзникам истребители F-35, и, по словам авторов статьи, она уже стала именно такой.



Это наглядно видно на примере ситуации, сложившейся между Турцией и США. Так, Анкара получила первые поставки С-400, которые, по словам Вашингтона, не сочетаются с F-35. Поэтому США уже прекратили тренировать турецких пилотов, и конгресс угрожает полностью исключить Турцию из программы. Теоретически на Турцию могут наложить санкции от отказа в визах до отказа в доступе к американским финансовым рынкам.



При этом истребители F-35 критикуют за высокую цену, недостатки и долгое время ожидания. Но далеко не каждая страна способна создать свой истребитель. Современные самолёты состоят из тысяч деталей, и для их строительства нужны технологии. Кроме того, для такого истребителя, как F-35, нужно закупать детали большими количествами. Так что если у какой-то страны есть эти истребители, ей невыгодно переходить на другие аналоги.



Китай критикуют за то, что он жёстко использует долги других стран: например, насильно взял в долгосрочную аренду порт на Шри-Ланке. Но, по словам авторов статьи, США идут дальше. Страны становятся зависимыми от них, и Вашингтон этим пользуется. Так, в 2005 году они лишили доступа к программе Израиль из-за того, что он продавал компоненты беспилотников Китаю. В ответ Израиль быстро приостановил сделку.



Турция ещё больше зависима от F-35, потому что она сама поставляет для них детали. Так что она понесёт большие убытки в случае исключения из программы. Если Пентагону на поиск другого поставщика понадобится несколько месяцев, то Турция не сможет быстро адаптировать свои линии. Убытки могут достигнуть $12 млрд, и это соответствует восьмилетнему бюджету всей аэрокосмической сферы Турции. Так что Эрдоган дорого заплатит, если перейдёт дорогу США, предупреждают авторы статьи.



В свою очередь, Новый шёлковый путь Китая покрывает больше земной поверхности, в нём участвует больше государств, и организация позиционирует себя как источник богатства для стран мира. Но и программа F-35 даёт престиж, доступ к технологиям и субконтрактам, а также связи с США. Так что страны взвешивают преимущества и вероятную зависимость — в том числе решают, от кого они готовы зависеть. «Возможно, Новый шёлковый путь и победит в будущем, но в нынешних реалиях преимущество отдаётся версии США», — пишет Foreign Policy.