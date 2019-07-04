Times: «выходи за него или я буду стрелять» — в России набирают популярность экстремальные предложения руки и сердца

В России набирают популярность «экстремальные» способы предложения руки и сердца, организацией которых занимаются специальные агентства пишет Times. Можно, к примеру, удивить будущую невесту, устроив постановочный арест офицерами спецназа.

Когда офицеры российского спецназа в масках окружили автомобиль и заставили водителя и пассажирку выйти под дулами автоматов, очевидцы решили, что происходит арест опасных преступников или террористов, рассказывает Times. Обыскав машину, один из офицеров появился перед арестованными с чёрным пакетом в руках, требуя от мужчины ответа на вопрос: «что в пакете», в то время как другой «спецназовец» прижимал голову его спутницы к капоту. Однако уже минуту спустя молодой человек был свободен и с широкой улыбкой на лице делал предложение своей возлюбленной, а актёр, исполнявший роль спецназовца, протягивал ей букет цветов.

«Экстремальные предложения руки и сердца всё больше в ходу в России», — пишет издание. Их организуют специальные агентства — такие как «СпецНаз Шоу» в Санкт-Петербурге. По словам владельца компании Сергея Родкина, стоимость «креативных предложений» начинается от 25 тыс. рублей.

Как рассказал Родкин, на его памяти ни одна женщина не ответила на предложение после вооружённого «ареста» отказом. «Если всё сделано профессионально, все остаются довольны», — заметил он. Как пояснил владелец предприятия, многие из его клиентов сами были бывшими сотрудниками полиции или органов безопасности.

Помимо предложения руки и сердца можно заказать мнимое «похищение» жениха или невесты на свадьбе или «розыгрыш» друзей, включающий фальшивый арест, рейд или обыск.