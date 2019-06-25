Times: кортежи, как у Путина, не для Британии

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New York Times: Трамп приказал ударить по Ирану, а потом передумал New York Times
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CNBC: Пентагон обвинил Россию в попытке пересмотреть мировой порядок CNBC
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В Белом доме назвали темы переговоров Путина и Трампа на G20
Представитель Белого дома рассказал, какие вопросы президенты России и Соединённых Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп могут обсудить в ходе встречи на саммите G20 в Японии.
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Толстой: Россия подаст заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ
Вице-спикер Государственной думы Пётр Толстой, руководитель делегации в ПАСЕ заявил, что Россия подаст заявку на подтверждение полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы.
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В Белом доме подтвердили встречу Путина и Трампа на саммите G20
В Белом доме подтвердили встречу американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите G20 в японской Осаке.
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ПАСЕ пригласила Россию принять участие в июньской сессии
Парламентская ассамблея Совета Европы пригласила российскую делегацию принять участие в сессии ПАСЕ в июне, сохранив при этом возможность оспаривания полномочий Москвы.
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Женщина обратилась за помощью после предполагаемого отравления газировкой в Москве
Адвокат Алексей Прянишников в беседе с телеканалом «360» рассказал об истории возможного отравления женщины газировкой в районе Чистых прудов. По его словам, пострадавшая могла стать жертвой грабителей.
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Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
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В столичном «Острове мечты» появился гигантский стеклянный купол
В московском парке «Остров мечты» появился гигантский стеклянный купол. Как передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу парка, к настоящему времени строители завершили установку объекта.
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СБ ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе
Совет Безопасности ООН осудил атаки на нефтяные танкеры в Оманском заливе, назвав произошедшее угрозой безопасности в сфере морской навигации.
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ЦИК Украины отказалась регистрировать блогера Шария на выборы в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины отказала видеоблогеру Анатолию Шарию в регистрации на выборы в Верховную раду. Об этом сообщает NewsOne со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
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МТС впервые за 13 лет сменил логотип
Российский оператор МТС впервые за 13 лет провёл масштабный ребрендинг, сменив логотип и слоган. Об этом сообщается в заявлении компании, опубликованном на её официальном сайте.
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Указ Трампа по Ирану допускает санкции против иностранных финансовых институтов
Указ президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о введении санкций в отношении высшего руководства Ирана допускает ограничительные меры против иностранных финансовых институтов при проведении транзакций в интересах данных лиц.
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Толкнувший Скабееву в ПАСЕ украинский депутат вновь вступил с ней в конфликт
Депутат Верховной рады и представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Берёза вновь вступил в конфликт с российской журналисткой Ольгой Скабеевой. Видео произошедшего в своём YouTube опубликовал телеканал «Россия 1».
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В МИД Кубы заявили о поддержке Ирана в ситуации с США
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что Гавана поддерживает Тегеран на фоне его разногласий с Вашингтоном. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter главы кубинского внешнеполитического ведомства.
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Футболистка ЦСКА призналась, что болельщики упрекали её за комментарий к посту Глушакова
Защитник московского ЦСКА и женской сборной России по футболу Ксения Коваленко призналась, что болельщики армейцев упрекали её за реакцию на пост в Instagram бывшего хавбека и капитана столичного «Спартака» Дениса Глушакова.
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Украина пригрозила выходом из ПАСЕ в случае возвращения России
Украина может прекратить участие в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), если будет принято решение о восстановлении полномочий российской делегации. Об этом заявил глава украинской делегации Владимир Арьев.
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«Спартак» просматривает футболиста «Вольфсбурга»
Московский футбольный клуб «Спартак» просматривает полузащитника резервной команды немецкого «Вольфсбурга» Малкольма Баду.
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«Калашников» презентовал дрон-камикадзе
Концерн «Калашников» создал первый в России барражирующий беспилотник-камикадзе «ZALA Ланцет». Об этом сообщил генеральный директор концерна Владимир Дмитриев на ежегодной презентации в преддверии форума «Армия-2019».
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Вратарь «Динамо» Шунин заключил новый контракт с клубом
Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о подписании нового контракта с голкипером и капитаном команды Антоном Шуниным.
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Российская делегация прибыла в Страсбург
Делегация парламентариев из России прибыла в Страсбург с целью возможного участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы 25 июня, если будет принята соответствующая резолюция.
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СМИ: Экс-глава IAAF предстанет перед французским судом
Бывший президент Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF) Ламин Диак, которому предъявлены обвинения во взяточничестве и отмывании денег, предстанет перед судом во Франции.
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В Иране прокомментировали новые санкции Вашингтона
Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран считает новые санкции Вашингтона продолжением враждебной политики США.
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В Ростовской области начали проверку из-за гибели девочки в реке
В Ростовской области организовали проверку по факту гибели 16-летней девочки в реке Дон, сообщает RostovGazeta.ru со ссылкой на СУ СК России по региону.
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Тренер Хохлов продлил контракт с «Динамо»
Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Дмитрием Хохловым.
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Премьер Грузии оценил ситуацию с безопасностью для туристов России
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в интервью телекомпании «Имеди» заявил, что пребывание в стране безопасно для всех туристов, включая граждан России.
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СК начал проверку по факту стрельбы полицейским в Курской области
В Курской области проводят проверку по факту стрельбы в воздух полицейским, который отгонял детей от своего автомобиля, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на СУ СК России по региону.
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Делегация Украины в ПАСЕ сорвала выступление депутата Сербии по Крыму
Украинская делегация в ходе заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) сорвала выступление на русском языке депутата из Сербии Александра Шешеля по ситуации в Крыму, сообщает РИА Новости.
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Эксперт прокомментировал заявление Путина о новой стратегии по ВТС
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о новой стратегии военно-технического сотрудничества (ВТС) с другими странами.
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СМИ: Тренерский штаб «Спартака» пополнил новый специалист по физподготовке
Сербский специалист по физподготовке и реабилитации Владимир Чепзанович вошёл в тренерский штаб московского футбольного клуба «Спартак».
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Болтон прокомментировал встречу с Патрушевым
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своём Twitter прокомментировал встречу с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым.
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В Екатеринбурге вынесли приговор членам ОПГ
В Екатеринбурге вынесли приговор членам организованной преступной группы, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-секретаря главка МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.
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В пресс-службе Зеленского опровергли подготовку его визита в Осаку
Президент Украины Владимир Зеленский не планировал посещать саммит G20 в Осаке, сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель.
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Грузинская футбольная федерация не стала наказывать игроков за политическую акцию
Генеральный секретарь Грузинской футбольной федерации (ГФФ) Давид Муджири заявил, что игроки, которые участвовали в политической акции перед матчами чемпионата страны, не будут наказаны.
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Выставка старинных трамваев пройдёт 13 июля в Москве
Выставка старинных трамваев пройдёт 13 июля на Чистопрудном бульваре, сообщает «Вечерняя Москва».
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Эксперт прокомментировал сообщения о планах США ввести новые ограничения против Китая
Политолог, публицист Анатолий Вассерман в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о планах США ввести запрет на китайское оборудование для сетей 5G.
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В Грузии надеются на решение вопроса авиасообщения с Россией
Министр экономики Грузии Натия Турнава заявила, что грузинские авиакомпании соответствуют «всем высоким стандартам безопасности», и выразила надежду на «положительное решение» вопроса с авиасообщением с Россией.
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Экс-футболист «Спартака» Промес перешёл в «Аякс»
Полузащитник сборной Нидерландов Квинси Промес перешёл из испанской «Севильи» в голландский «Аякс».
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ПАСЕ повторно отклонила проект о пересмотре участия российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала против повторной попытки вернуть в профильную комиссию проект доклада, позволяющего российской делегации приехать на июньскую сессию ПАСЕ. Об этом информирует РИА Новости.
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СПЧ обратился в ОБСЕ из-за нападения на журналистов из России в Грузии
Совет по правам человека при президенте России обратился к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру с призывом объединить усилия для расследования нападения на российских журналистов в Грузии.
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Сборная России осталась лидером медального зачёта ЕИ-2019 после второго дня соревнований
Сборная России продолжает лидировать в общем медальном зачёте на Европейских играх 2019 года в Минске.
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В Госдуме оценили ситуацию с российским турпотоком в Грузию
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил последствия сокращения российского турпотока для экономики Грузии.
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Порошенко предложил переименовать Грузию
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Министерству иностранных дел Украины нужно начать переговоры о смене официального названия Грузии на Сакартвело. Соответствующее обращение опубликовано на странице политика в Facebook .
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Эксперт прокомментировал условия России для сохранения транзита газа через Украину
Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление замглавы аппарата правительства России Сергея Приходько об условиях, на которых Москва готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года.
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Власти Петербурга обсудили меры по снижению числа ДТП
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил принять меры, направленные на снижение числа дорожно-транспортных происшествий, сообщает Newinform.
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В Петербурге начал работу форум будущих лидеров Мирового нефтяного совета
В Санкт-Петербурге начал работу форум будущих лидеров Мирового нефтяного совета, сообщают «Невские новости».
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Трамп заявил о готовности к диалогу с Ираном
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не стремятся к конфликту с Ираном и готовы вести диалог с представителями иранской власти по условиям снятия ограничительных мер.
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В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ветра до 25 м/с
В Крыму объявили штормовое предупреждение на вторник, 25 июня. В регионе возможны грозовые ливни, град и шквальный ветер.
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«Калашников» создаст линейку боевых роботов
Концерн «Калашников» получил от Министерства обороны России заказ на создание линейки боевых робототехнических комплексов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на гендиректора концерна Владимира Дмитриева.
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Сборная России по баскетболу 3×3 обыграла Латвию и завоевала золото ЕИ-2019
Мужская сборная России по баскетболу 3×3 одержала победу над Латвией в финале Европейских игр 2019 года в Минске.
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В Минтрансе объявили о повышении тарифа «Платона» с 1 июля
Тариф системы «Платон» с 1 июля вырастет на 14 копеек до 2,04 рубля за километр с дальнейшей индексацией до 2,35 рубля с 1 февраля 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
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Адвокат Мамаева рассказал, когда сторона защиты подаст прошение об УДО
Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал, когда сторона защиты подаст ходатайство об условно-досрочном освобождении спортсмена.