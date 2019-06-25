Times: кортежи, как у Путина, не для Британии

Кортежи, наподобие тех, что сопровождают российского президента Владимира Путина, не для Британии, пишет обозреватель The Times Эдвард Лукас.

По мнению автора, перекрытие уличного движения для высокопоставленных лиц — это признак необоснованных привилегий и презрения к обычным людям.

«24 апреля 1982 года над Британией нависла тень войны. Фолклендская ударная группа двигалась в южную часть Атлантики, а я стоял в пробке в Лондоне. Перед нами была чёрная машина. Через заднее стекло этого автомобиля я увидел человека, который крепко спал на заднем сиденье. Я присмотрелся — это был Фрэнсис Пим, недавно сменивший лорда Каррингтона на посту министра иностранных дел. Он только что приземлился после ночного перелёта из Вашингтона и направлялся на Даунинг-стрит с ужасной новостью: американцы пытались принудить нас к сделке с Аргентиной. Мой отец, преподаватель философии в Оксфорде, отметил, что в схожих обстоятельствах практически в любой стране господин Пим летел бы мимо в сопровождении полиции, а не сидел бы в пробке вместе с остальными», — вспоминает автор.

Как пишет обозреватель The Times, после того как он пожил немного за железным занавесом, у него обострилась аллергия к транспортным привилегиям.

«Тех, кто в советское время посещал Красную площадь, предостерегали от прогулок у кремлёвских ворот. Ведь в любой момент мог появиться кортеж из лимузинов ЗИЛ, неумолимо мчащихся на высокой скорости. Пострадавшим от него пешеходам не только не стоило надеяться на извинения, но и их могли ожидать арест и допрос за попытку саботажа», — говорится в статье.

После краха коммунизма эта система никуда не делась. Как утверждается в статье, в России «можно было приобрести «мигалки», заплатив несколько тысяч долларов полиции, которая была известна своей коррумпированностью». Эти устройства давали их владельцам право «использовать VIP-полосы главных московских шоссе», а также позволяли безнаказанно нарушать правила, говорится в статье.

Наибольшего внимания при этом удостаивался президент, кортеж которого мчался на высокой скорости по улицам, расчищенным от автотранспорта за полчаса до проезда главы государства.

«Мы жили около Москвы, недалеко от загородной резиденции Бориса Ельцина, — вспоминает автор статьи. — Его нерегулярные поездки в центр города и обратно вносили сумятицу в планы людей, желавших отвезти детей в школу или забрать их оттуда. Но эта иерархия привилегий также служила более широкой демонстрацией царивших в России коррупции и несправедливости. Мы, крепостные, не только подчинялись (и без того составленным наспех) правилам дорожного движения. Мы должны были быть настороже, не появятся ли новоиспечённые бояре, которые беспечно тратили впустую наше время и ставили под угрозу наши жизни».

Как отмечает Эдвард Лукас, его российские друзья относились к этому с «раздражающе флегматичным смирением»: безопасность и удобство других людей не так важны, как ты — вот одно из преимуществ жизни в высшем обществе.

«Но в Британии не так», — заявлял я твёрдо. Это звучало утешающе и даже немножко самодовольно», — пишет автор.

Он признаёт, что в составе полиции Лондона есть группа сопровождения, которая действует по принципу «чем быстрее, тем лучше». Кортеж, состоящий из опытнейших мотоциклистов, крайне оперативно провозит важных лиц по лондонским улицам. Они останавливают движение, лишь когда это необходимо и на минимальное количество времени.

«Лишь небольшой спектр грузов заслуживает полного перекрытия дорожных узлов и рёва сирен. Среди них — опасные преступники, которых переводят из одной тюрьмы в другую, и главы иностранных государств, находящиеся в стране с визитом, особенно китайские диктаторы и американские президенты, охрана которых настаивает на тех же затяжных процедурах, что и у них дома», — говорится в статье.