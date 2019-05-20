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Вести: Турчинова уволили с поста секретаря СНБО

Материал представлен в переводе ИноТВ
Александр Турчинов был уволен с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Как пишут «Вести», соответствующий указ был опубликован на сайте украинского президента.
Вести: Турчинова уволили с поста секретаря СНБО
Reuters
Пётр Порошенко уволил Александра Турчинова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Как пишут «Вести», соответствующий указ от 19 мая опубликован на сайте президента.
 
«Освободить Турчинова Александра Валентиновича с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в указе.
 
Как напоминает издание, ранее сообщалось, что о своём решении Турчинов собирается объявить публично 17 мая. В пресс-службе главы СНБО не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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