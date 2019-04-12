Nikkei Asian Review: китайское «умное» оружие вызывает опасения в США

Вашингтон обеспокоен стремительным внедрением вооружения на основе искусственного интеллекта в китайских войсках, сообщает Nikkei Asian Review. Щедрое финансирование инновационных технологий из государственного бюджета может пошатнуть доминирующее положение США в Азиатско-Тихоокеанском регионе и привести к военному конфликту между двумя странами.

На недавней международной конференции по автономным системам вооружения в Женеве участники призвали к запрету дронов и роботов-убийц, самостоятельно принимающих решения о жизни и смерти. Как сообщает Nikkei Asian Review, США и Россия высказались против запрета, а Китай поддержал мораторий.

Однако, как отмечает японское издание, за кулисами Китай активно интегрирует искусственный интеллект (ИИ) в своих военных технологиях. Причём делает это с такой скоростью, что в скором времени это может повлиять на баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Издание напоминает, что Вашингтон всерьёз обеспокоился после успешных тестовых испытаний 119 беспилотников с искусственным интеллектом, которые провела в июне 2017 года одна из государственных компаний Китая (до этого рекорд принадлежал Пентагону — 103 самолёта). В США полагают, что в гипотетической войне между двумя странами китайские дроны-амфибии потопят американские авианосцы: их не защитят от роя беспилотников даже взятые на вооружение новейшие подводные лодки, оснащённые системой противоракетной обороны «Иджис» корабли и реактивные истребители. К тому же для производства дронов и других видов «умного» оружия требуется меньше денег и времени.

Как отмечает Nikkei Asian Review, подобной угрозы стоит ждать не только с воздуха. Оно ссылается на информацию азиатских СМИ, которые сообщали, что Китайская академия наук планирует в начале следующего десятилетия ввести в эксплуатацию подводные лодки, оснащённые ИИ. Их главной целью могут стать корабли вооружённых сил США в западной части Тихого океана и Южно-Китайском море. Кроме того, Китай разрабатывает кибероружие на основе искусственного интеллекта для удара по американским спутникам, в результате чего будут парализованы действия армии и флота.

По предположению японского издания, в случае конфликта Китай, всё ещё уступающий США по мощи вооружений, будет стараться использовать уязвимые места противника. В случае успеха этой стратегии будет нарушено военное равновесие, которое обеспечивают 11 непобедимых на настоящий момент американских авианосцев.

Вашингтон тем временем не намерен оставаться в стороне: 12 февраля Пентагон впервые объявил о своей стратегии по разработке ИИ-технологий и планирует ускорить их ввод в эксплуатацию.

Nikkei Asian Review напоминает, что США имеют перевес над Китаем по количеству оружия на основе искусственного интеллекта (по некоторым оценкам, 7 тыс. беспилотников против 1 тыс.), однако вскоре ситуация может в корне измениться. По информации Брукингского института (американский аналитический центр), в течение этого десятилетия китайское правительство намерено направить более $150 млрд, чтобы к 2030 году добиться мирового лидерства по использованию искусственного интеллекта. Для примера, ежегодный бюджет США на развитие ИИ составляет $1,1 млрд. Пока Китай уступает по количеству зарегистрированных международных патентов (53 345 патента, что всего на 3 тыс. меньше, чем в США), однако скоро совместные усилия правительства и предприятий принесут свои плоды.

«Военный потенциал беспилотников и кибероружия сложно оценить, — цитирует издание слова Сатору Мори, профессора университета Хосэй и эксперта по военным технологиям. — Неясно, как из-за этого изменится баланс сил между Китаем и США». Малейшее недопонимание между странами на фоне общего недоверия может моментально привести к обострению ситуации, заключает Nikkei Asian Review.