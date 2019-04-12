Nikkei Asian Review: китайское «умное» оружие вызывает опасения в США

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Zeit: потенциальный глава Еврокомиссии обещает сделать всё, чтобы остановить «Северный поток — 2» Die Zeit
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Меладзе прокомментировал ситуацию вокруг финала шоу «Голос. Дети»
Один из наставников музыкального шоу «Голос. Дети» Валерий Меладзе прокомментировал ситуацию вокруг финала конкурса, в котором победила Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу.
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Глава Минобороны Ирана заявил о крайне плохой репутации Трампа
Министр обороны Ирана Амир Хатами в интервью ведущей программы «Противоположности» на RT Оксане Бойко заявил, что считает репутацию президента США Дональда Трампа крайне плохой.
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Медведев вышел в финал турнира АТР в Барселоне
Россиянин Даниил Медведев пробился в финал престижного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в испанской Барселоне.
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Квалификация Гран-при «Формулы-1» в Азербайджане приостановлена второй раз из-за аварии Леклера
Квалификация Гран-при «Формулы-1» в Азербайджане, которая проходит в эти минуты в Баку, была приостановлена во второй раз из-за очередной аварии — теперь с участием гонщика Ferrari Шарля Леклера.
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Нагиев предложил отменить итоги конкурса «Голос. Дети» при выявлении махинаций
Ведущий конкурса «Голос. Дети» Дмитрий Нагиев считает, что в случае выявления каких-то махинаций во время финала шестого сезона программы необходимо аннулировать его результаты и провести «честный финал». Об этом сообщает РБК.
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Российские пловцы завоевали две медали на этапе Серии чемпионов в Китае
Российские спортсмены завоевали две награды на первом этапе Серии чемпионов по плаванию, который проходит в китайском Гуаньчжоу.
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В ФРГ призвали ХДС/ХСС прояснить позицию по «Северному потоку — 2»
В Социал-демократической партии Германии призвали коллег из Христианско-социального союза прояснить своё отношение к «Северному потоку — 2», которое «противоречит позиции правительства».
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Польский гонщик «Формулы-1» Кубица попал в аварию во время квалификации этапа в Баку
Польский пилот команды «Формулы-1» Williams Роберт Кубица попал в аварию в первом сегменте квалификации Гран-при Азербайджана, которая проходит в эти минуты в Баку.
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Эксперт оценил слова Эрдогана о безопасности Турции благодаря С-400
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев прокомментировал в беседе с RT заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что покупка российских зенитно-ракетных комплексов С-400 поможет укрепить безопасность страны.
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Фильм о конкурсе «Голос. Дети» не показали в эфире Первого канала
Документальный фильм «Голос. На самой высокой ноте» о шестом сезоне конкурса «Голос. Дети» не вышел в эфир Первого канала в назначенное время. Об этом информирует РИА Новости.
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Российская теннисистка Павлюченкова пробилась в финал турнира в Штутгарте в парном разряде
Россиянка Анастасия Павлюченкова и чешская спортсменка Люсия Шафаржова пробились в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте в парном разряде.
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Власти Москвы заявили, что Большая кольцевая линия метро готова на 50%
Большая кольцевая линия (БКЛ) московского метро достроена практически на 50%. Об этом, как сообщают «Известия», заявил вице-мэр столицы Марат Хуснуллин.
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При столкновении судов на Волге погиб один человек и двое пропали
В Ивановской области в акватории Волги столкнулись два судна. По предварительным данным, один человек погиб и двое пропали без вести. Об этом информирует Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.
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В Подмосковье в ближайшие часы ожидается гроза и сильный ветер
Жителей Московской области предупредили о грозе и сильном ветре до 17 м/с в ближайшие часы с сохранением до ночи воскресенья. Граждан призвали внимательно отнестись к вопросам безопасности.
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«Тоттенхэм» уступил «Вест Хэму» в матче чемпионата Англии по футболу
В матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский «Тоттенхэм» на своём поле потерпел поражение от земляков из «Вест Хэма» со счётом 0:1.
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Министр обороны Ирана заявил, что страна стала жертвой алчности США
Министр обороны Ирана Амир Хатами в интервью ведущей программы «Противоположности» на RT Оксане Бойко прокомментировал ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
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В Москве продлили «жёлтый» уровень погодной опасности на 28 апреля
В Московском регионе на воскресенье, 28 апреля, продлён «жёлтый» уровень погодной опасности в связи с повышенным риском возникновения пожаров и ветра.
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В ФРГ выразили соболезнования в связи с гибелью горняков в ЛНР
Министерство иностранных дел Германии выразило соболезнования в связи с гибелью 17 человек в результате взрыва метана на угольной шахте «Схидкарбон» в самопровозглашённой Луганской народной республике.
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Агент Ташаева заявил, что футболист не собирается покидать «Спартак»
Агент полузащитника московского «Спартака» Алан Агузаров прокомментировал информацию, согласно которой в клубе намерены расстаться с его клиентом.
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Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский опроверг информацию турецких СМИ о том, что он отдыхает в Турции на большой яхте.
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Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» Ержана Максима в разговоре с kp.ru оценила ситуацию с конкурсом.
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В Сбербанке заявили о росте числа DDoS-атак в России в два раза
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что количество DDoS-атак в России в последнее время возросло примерно в два раза.
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СБР утвердил состав сборной России на сезон-2019/20
Союз биатлонистов России (СБР) утвердил состав национальной команды на предстоящий сезон, согласованный с Министерством спорта.
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В РПЦ надеются на исправление Зеленским ошибок Порошенко
Глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24» выразил надежду, что во время правления избранного президента Украины Владимира Зеленского в стране перестанут считать русскоязычных людьми «второго сорта».
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СМИ: «Спартак» намерен продать Ханни и Ташаева
Московский футбольный клуб «Спартак» летом намерен продать нескольких игроков.
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Путин назвал обманом слова о реверсе газа на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина получает газ вдвое дороже, чем могла бы, а слова об украинском реверсе газа назвал чушью и обманом.
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Коломойский заявил о готовности консультировать Зеленского
Украинский предприниматель Игорь Коломойский в интервью программе «Центральное телевидение» телеканала НТВ заявил, что он готов консультировать избранного президента Украины Владимира Зеленского.
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Баскетболист ЦСКА де Коло признан MVP четвёртых матчей раунда плей-офф Евролиги
Защитник московского ЦСКА Нандо де Коло признан самым ценным игроком (MVP) четвёртых матчей четвертьфиналов баскетбольной Евролиги.
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В Госдуме поддержали заявление Эрдогана по С-400
Член комитета Госдумы по обороне Павел Дорохин прокомментировал в беседе с RT заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что покупка российских зенитно-ракетных комплексов С-400 поможет укрепить безопасность страны.
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В Москве побит температурный рекорд для 27 апреля
В Москве побит температурный рекорд для 27 апреля, сообщает Интерфакс.
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Боец MMA Малыхин заявил, что хотел бы встретиться в бою с Александром Емельяненко
Российский боец смешанного стиля Анатолий Малыхин ответил на вопрос, хотел бы он провести поединок с соотечественником Александром Емельяненко.
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В ДНР сообщили о прибытии украинских снайперов под Горловку
Представитель управления Народной милиции самопровозглашённой ДНР Даниил Безсонов заявил о прибытии украинских снайперов к линии соприкосновения в Донбассе.
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Глава Минобороны Ирана: Трамп создаёт проблемы для всех стран мира
Министр обороны Ирана Амир Хатами в интервью ведущей программы «Противоположности» на RT Оксане Бойко заявил, что президент США Дональд Трамп создаёт проблемы для всех стран мира.
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Российские спасатели завершили работы на шахте «Схидкарбон» в Донбассе
Спасатели МЧС России возвращаются к месту постоянной дислокации после завершения работ на шахте «Схидкарбон» в посёлке Юрьевка самопровозглашённой Луганской народной республики. Об этом информирует пресс-служба МЧС ЛНР.
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Под Астраханью проведены боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С»
На полигоне Капустин Яр в Астраханской области в рамках учений проведены боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С».
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СМИ: Погба согласовал личный контракт с «Реалом»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» француз Поль Погба близок к переходу в мадридский «Реал».
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Путин: Россия готова удовлетворить потребности Китая в нефти
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Пекин заявил, что Москва готова удовлетворить потребности Китая и многих других партнёров в нефти.
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В храме Гроба Господня сошёл Благодатный огонь
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошёл Благодатный огонь. RT ведёт прямую трансляцию из Иерусалима.
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Зеленский рассказал об использующих его имя аферистах
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые прикрываются его именем, и назвал их «сектой».
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Квят стал шестым в третьей практике Гран-при «Формулы-1» в Баку
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят показал шестое время в третьей свободной практике четвёртого этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана в Баку.
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Эрдоган заявил, что С-400 укрепят безопасность Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что покупка российских зенитно-ракетных комплексов С-400 поможет укрепить безопасность страны. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV. По его словам, несмотря на серьёзные разногласия Турции и США относительно приобретения С-400, для Анкары «самым главным остаётся будущее» страны.
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СМИ: Глушаков летом покинет «Спартак»
Руководство московского футбольного клуба «Спартак» приняло решение расстаться с полузащитником команды Денисом Глушаковым.
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Путин не исключил операции властей Сирии в Идлибе
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента RT по итогам пресс-конференции в Китае, не исключил проведения операции против террористов в идлибской зоне деэскалации на севере Сирии, но отметил, что в настоящий момент она нецелесообразна из-за рисков для мирного населения.
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Фигуристка Медведева рассказала, о чём она мечтает
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, о чём мечтает.
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СК проводит расследование по факту убийства семьи в Уфе
Следователи проводят расследование в связи с обнаружением тел пяти членов одной семьи, в том числе троих детей, на садовом участке в Уфе. Об этом говорится в сообщении СУ СК по Башкирии.
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СМИ: Лунин покинет пост главного тренера молодёжной команды «Спартака»
Стало известно имя нового главного тренера молодёжной футбольной команды московского «Спартака».
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Жители Южной Кореи образовали живую цепь вдоль всей границы с КНДР
Жители Южной Кореи организовали живую цепь вдоль разделяющей Корейский полуостров демилитаризованной зоны в знак стремления к миру.
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Тела всех 17 погибших при взрыве извлекли из шахты в ЛНР
В самопровозглашённой Луганской народной республике извлекли из-под завалов тела всех 17 горняков на шахте «Схидкарбон» в посёлке Юрьевка. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своём Twitter.
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Фигуристка Медведева заявила, что никогда не думала бросить спорт
Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос, хотелось ли ей когда-нибудь бросить спорт.
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Медведев поручил найти виновных в загрязнении нефтепровода «Дружба»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил за неделю провести проверку обстоятельств попадания некачественных продуктов в нефтепровод «Дружба» в ходе поставок в Белоруссию и наказать виновных.