ABC: венесуэльский генерал ВВС признал Гуаидо президентом страны

Дивизионный генерал и директор стратегического планирования высшего командования ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес признал Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента страны, пишет испанская газета ABC.

На видео, распространяемом некоторыми венесуэльскими СМИ, генерал заявляет: «Сегодня с патриотической и демократической гордостью сообщаю вам, что отвергаю не имеющую юридической силы диктаторскую власть господина Николаса Мадуро и признаю депутата Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики Венесуэла и в связи с этим с достоинством объявляю о своей готовности исполнять его приказы».

Этот высокопоставленный военный венесуэльских ВВС на видео заверяет, что «90% вооружённых сил не с диктатором», а «с народом Венесуэлы».

Он также обратился с призывом к своим «братьям по оружию» и попросил их «не отворачиваться спиной к народу Венесуэлы» и не подавлять его.

Хуан Гуаидо, спикер венесуэльского парламента — Национальной ассамблеи, 23 января провозгласил себя врио президента Венесуэлы, сославших на конституцию страны. В частности, он указал на отсутствие законно избранного президента, поскольку, по его словам, выборы, на которых ранее победил Николас Мадуро, не были демократическими.