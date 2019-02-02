ABC: венесуэльский генерал ВВС признал Гуаидо президентом страны

Генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес признал спикера венесуэльского парламента Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента страны, сообщает испанская газета ABC. При этом военный назвал власть Мадуро «диктаторской» и заявил, что 90% военнослужащих не поддерживают нынешнего главу государства.
Дивизионный генерал и директор стратегического планирования высшего командования ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес признал Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента страны, пишет испанская газета ABC.
На видео, распространяемом некоторыми венесуэльскими СМИ, генерал заявляет: «Сегодня с патриотической и демократической гордостью сообщаю вам, что отвергаю не имеющую юридической силы диктаторскую власть господина Николаса Мадуро и признаю депутата Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики Венесуэла и в связи с этим с достоинством объявляю о своей готовности исполнять его приказы».
Этот высокопоставленный военный венесуэльских ВВС на видео заверяет, что «90% вооружённых сил не с диктатором», а «с народом Венесуэлы».
Он также обратился с призывом к своим «братьям по оружию» и попросил их «не отворачиваться спиной к народу Венесуэлы» и не подавлять его.
Хуан Гуаидо, спикер венесуэльского парламента — Национальной ассамблеи, 23 января провозгласил себя врио президента Венесуэлы, сославших на конституцию страны. В частности, он указал на отсутствие законно избранного президента, поскольку, по его словам, выборы, на которых ранее победил Николас Мадуро, не были демократическими.
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