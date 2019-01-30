Express: «загадочный российский самолёт» в Каракасе распалил фантазию любителей заговоров

Прямо из Москвы в Каракас прилетел «загадочный самолёт» одной из российских авиакомпаний, пишет Daily Express. А поскольку США поддержали венесуэльскую оппозицию, а Кремль — президента Николаса Мадуро, местные жители стали строить в соцсетях целые теории заговора о том, кого и зачем Москва привезла в страну на Boeing 777 в 400 посадочных мест.
Во вторник 29 января «загадочный пассажирский самолёт» Boeing 777 прибыл из России в Каракас, пишет Daily Express. На фоне активной поддержки венесуэльской оппозиции со стороны Вашингтона в местные соцсетях стали активно появляться «теории заговора» о том, что якобы в стране уже действуют российские «наёмники»*, цель которых — помочь президенту Николасу Мадуро удержаться у власти.
Как напоминает британский таблоид, недавно ситуацию в Венесуэле прокомментировал премьер-министр России Дмитрий Медведев: «Никто не имеет права незаконными методами отстранить от власти главу государства, который недавно победил на выборах (независимо от того, нравится этот человек тем или иным странам или политическим силам или нет)».
Мадуро был переизбран президентом в мае 2018 года. Оппозиция, которую сегодня возглавляет спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, тогда голосование бойкотировала.
Daily Express подчёркивает, что «загадочный российский самолёт» принадлежит авиакомпании Nordwind Airlines. Рейс летел напрямую из Москвы в Каракас. Впрочем, ни Россия, ни перевозчик, по словам газеты, никак не прокомментировали информацию о самолёте.
Гуаидо объявил себя новым президентом 23 января. Его поддержали США, Канада и ряд стран Латинской Америки. Европейские страны, включая Великобританию, Германию и Францию, дали Мадуро 8 дней на проведение новых президентских выборов — в противном случае они признают лидерство Гуаидо. Тем временем Россия, Китай и Иран продолжают поддерживать законно избранного лидера.
* Комментарий ИноТВ: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о направлении в Венесуэлу россиян для охраны президента страны Николаса Мадуро.
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