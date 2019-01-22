New American: Россия победила Америку без единого выстрела

Ещё Советский Союз угрожал Америке тем, что победит её, и вот сегодня, когда самого СССР больше нет, это удалось сделать современной России с помощью Дональда Трампа, пишет New America. Для автора статьи не составляет никаких сомнений, что Трамп — предатель Соединённых Штатов, и поэтому он призывает арестовать американского президента, невзирая на то, что это запрещено по закону.

Ещё Никита Хрущёв угрожал Америке, что СССР победит её без единого выстрела. В своё время он якобы говорил, что избранные американские президенты могут сами двигаться от капитализма к коммунизму, и для этого Советскому Союзу не нужно захватывать США. И хотя в подлинности этих слов есть сомнения, признаёт автор статьи в New American, а сам СССР давно развалился, похоже, что на сегодняшний день Россия Америку всё же победила изнутри Белого дома.

«Россия — больше не коммунистическая страна. Это коррумпированная капиталистическая страна, которой управляют потомки олигархов старых времён, когда Россия была ещё монархией, вместе с русскими гангстерами и остатками советского КГБ», — пишет автор статьи. С помощью идеологии Карла Маркса победить Америку ей не удалось, ведь американские рабочие оказались «самыми глупыми, коррумпированными, мужланскими христианскими капиталистами на планете». Они не поняли, что с помощью социализма могут одержать верх над своими работодателями, и вместо этого, наоборот, стали с ними сотрудничать.

Именно это белое мужское рабочее население Америки и сделало Трампа президентом, отмечает автор статьи. Сыграл в том свою роль и расизм, пишет журналист, ведь до этого президентом был чернокожий Барак Обама.

«Теперь, когда очевидно, что нас обыграл российский агент, предатель, виновный в измене, «сговоре» с Россией и сопротивлении правосудию, мы можем начать писать киносценарий того, как всё это может закончиться». И автор статьи предлагает два противоположных видения исхода ситуации.

Первая версия заключается в том, что спецпрокурор Роберт Мюллер опубликует свой доклад, в котором будут представлены неопровержимые доказательства того, как Трамп и члены его команды сотрудничали с Россией с целью подорвать американскую демократию. В таком случае рейтинг Трампа упадёт ниже 30%, и республиканцы побегут из конгресса, как с тонущего корабля, полагает автор статьи. Демократы вынесут Трампу импичмент, а его советники скажут ему подавать в отставку. Именно на такой сценарий надеется и сам автор статьи.

Что же касается второго сценария, то в соответствии с ним Трамп будет воевать с демократами по поводу стены с Мексикой, шатдаун станет бесконечным, что приведёт к национальному кризису эпических масштабов. Аэропорты закроются, поскольку их сотрудникам не будут платить, охранники в тюрьмах не придут на работу, Россия и Северная Корея смогут взломать правительственные компьютерные системы, ведь их будет некому защищать, а от этого появятся перебои в электроэнергии, в работе портов, дорожных систем, полиции, пожарных.

Люди, имеющие оружие, станут стрелять в своих соседей и всех, кто не согласен с Трампом, который, по их мнению, хочет лишь не пустить в Америку «чужаков». Журналистов станут убивать и сажать в тюрьму. Массовая истерия приведёт к экономическому краху похуже Великой депрессии. Банки закроются, банкоматы работать не будут, у людей не останется денег на еду. В итоге Трамп введёт военное положение и отменит выборы 2020 года. «Конец демократии. Конец Америке. Конец миру, каким мы его знаем», — предвещает автор статьи.

И единственный способ избежать последнего сценария, по его мнению, — арестовать Трампа и немедленно убрать его из Белого дома. Он предлагает забыть про закон, который запрещает арестовывать действующего президента. Вот только этого не случится, сетует автор статьи, ведь большинство сотрудников ФБР и судей — консервативные республиканцы. А демократы ждут доклада Мюллера и не хотят идти на компромисс по шатдауну, с сожалением пишет автор статьи в New American.