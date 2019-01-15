NTD: Туск призвал «остановить ненависть» после гибели мэра Гданьска

Тысячи поляков вышли на траурные акции в разных городах страны после того, как мэр Гданьска Павел Адамович скончался в больнице от ножевых ранений, которые ему нанёс местный житель. На траурную церемонию в Гданьске прибыл председатель Евросовета Дональд Туск, который сам родился в этом городе. Он пообещал защищать Польшу и Европу и «остановить ненависть», передаёт NTD.
Тысячи поляков собрались на главной площади Гданьска, чтобы почтить память мэра Павла Адамовича. Он скончался в больнице от тяжёлых ножевых ранений, полученных во время благотворительного концерта.
На траурную церемонию прибыл председатель Европейского совета Дональд Туск, который родился в Гданьске.
ДОНАЛЬД ТУСК, председатель Евросовета:Сегодня я хочу пообещать Богу, народу Гданьска, полякам и европейцам, что мы будем защищать наш Гданьск, нашу Польшу и нашу Европу. Чтобы ненависть не победила, мы остановим её.
В связи с гибелью мэра в других городах страны также проходят траурные мероприятия. По Варшаве люди пронесли плакат с надписью: «Остановить ненависть». Мэр города объявил в столице трёхдневный траур.
Нападение на Павла Адамовича совершил 27-летний житель Гданьска. Известно, что его зовут Стефан. Во время благотворительного рождественского концерта он прошёл на сцену и два раза ударил мэра ножом. Потом стал кричать, что при правлении партии «Гражданская платформа» его незаслуженно осудили и даже пытали в тюрьме. Адамович тоже был членом этой партии.
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Президент Польши объявил, что в день похорон мэра Гданьска в стране будет объявлен национальный траур. Дата погребения пока неизвестна.
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