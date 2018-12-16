ABC News: украинские «фабрики детей» привлекают всё больше иностранцев

Украина обрела популярность у иностранных пар с проблемами с зачатием, пишет ABC News. В стране действует более десятка мелких и крупных агентств, предоставляющих услуги суррогатных матерей. Несмотря на оппозицию в Раде и обвинения в том, что страна стала «инкубатором для иностранцев», бизнес процветает, ведь денежный оборот в нём немалый.

На Украине процветает бизнес, связанный с суррогатным материнством, сообщает ABC News. Подобное зачатие с предоставлением донорской яйцеклетки будет стоить от €30 000 до €40 000, без учёта транспортных и юридических расходов. Одним из условий успеха стало либеральное украинское законодательство, а также ужесточение регуляции в странах-конкурентах, таких как Таиланд, Непал или Индия. Основными клиентами украинских суррогатных матерей являются граждане Испании, Великобритании и США.



Издание приводит в пример историю уроженки Австралии Бек Калпакофф, которая пробыла в Киеве пять месяцев, после того, как суррогатная мать произвела на свет её детей-близнецов. О такой возможности Бек со своим мужем узнали в одной группе на Facebook, для пар, имеющих проблемы с зачатием. В прошлом декабре они прилетели на Украину, предоставив донорские материалы, а затем выбрали одну из трех суррогатных матерей, предоставленных агентством «Новая надежда» (одним из примерно дюжины подобных агентств, действующих сегодня на территории Украины).



«Обычно мы обслуживаем около 20 пар в год. За одно только прошедшее лето было 25. Это слишком много, мы никогда больше не будем брать так много заказов. Крупные фирмы полностью ориентированы на прибыль. Но именно поэтому я сохраняю нашу фирму небольшой — мы не фабрика по производству детей», — говорит директор агентства Юлия Осиевская.



Бек и её муж выбрали женщину по имени Анастасия — она получила $14 000 в рассрочку, в течение 9 месяцев. Кроме того, все стороны должны были подписать договор, присуждающий родительские права стороне оплаты. Это может приводить к сложным этическим ситуациям — например, суррогатная мать не имеет права на аборт.



Бек говорит, что основная причина, по которой пары из Австралии выбирают заграничных суррогатных матерей, заключается в австралийском законодательстве и дороговизне ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение — ИноТВ). Еще одной проблемой стало возвращение обратно в Австралию: «Мне пришлось подготовить 23 различных документа, затем их всех сдавать ещё раз, потому что посольство отказывается принимать цифровую документацию весом более 5 мегабайт. Затем надо было посетить несколько паспортных интервью и сдать ДНК-тест». В результате, Бек смогла покинуть Киев только через пять месяцев после приезда.



ABC News также посетило крупнейшее украинское суррогатное агентство Biotexcom, расположенное на окраине Киева.



«Мои дети ещё слишком малы, чтобы понять, чем я занимаюсь. Мой сын думает, что я толстею. Мой муж сначала был против, но деньги его убедили», — говорит Мария, мать двоих собственных детей, работающая суррогатной матерью в Biotexcom. На вопрос о том, зачем ей эти деньги, Мария отвечает, что они помогут решить много частных проблем.



Марии, как и, примерно 150 другим суррогатным матерям в Biotexcom пришлось пройти через строгий процесс осмотра, психологический анализ и ряд физических тестов. В агентстве занято около 200 работников, включая пятерых врачей, работающих полный день. Годовой оборот компании составляет €30 млн.



Издание пишет, что Biotexcom как правило не допускает контактов между донорами и суррогатными матерями, объясняя, что процесс может психически надломить женщину, особенно если она эмоциональна.



Как сообщает ABC News, в украинской Раде существует парламентская группировка, стремящаяся ограничить, либо полностью запретить суррогатное материнство на Украине.



«Мы не можем быть инкубатором для иностранцев. Церковь выступает против этого, также, как и в других странах», — говорит один из членов группы, депутат Оксана Билозир. Сейчас, у неё в работе пять законопроектов по запрету суррогатного материнства для иностранцев: Билозир предпочла бы полный запрет, но, по её словам, этот бизнес имеет важно экономическое значение для Украины, поэтому полностью запретить его нельзя. Она признает, что деньги за такую деятельность могут быть привлекательными для украинок, находящихся в сложных жизненных ситуациях.