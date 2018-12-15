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Экс-посол США: мы не хотим, чтобы у агрессивной России была сильная армия и флот
Экс-посол США на Украине Джон Хёрбст в эфире телеканала «Прямий» заявил, что Вашингтон хочет, чтобы российская экономика была слабее, поскольку крепкая экономика поддерживает серьёзную военную мощь. «Мы не хотим, чтобы агрессивная держава имела сильную армию и сильный морской флот», — подчеркнул он.
ДЖОН ХЁРБСТ, бывший посол США на Украине: На самом деле санкции чрезвычайно важны. Во-первых, потому что они показывают московским шишкам, что их агрессия стоит… их агрессия вредит их экономике. И Международный валютный фонд, и даже главные российские экономические официальные лица говорят, что из-за этих санкций народный валовой продукт* России теряет примерно процент или чуть больше процента в год.
 
Ну и что? Газ, нефть есть. Какая проблема, Джон?
 
ДЖОН ХЁРБСТНет, процент в год — это значительно. И пока правда, что санкции не убедили кремлёвских шефов изменить свою политику агрессии. Но если Кремль на самом деле идёт по пути агрессии, разве мы хотим, чтобы у них была сильная экономика? Вопрос — как сказать? — отвечает сам за себя. Мы хотим, чтобы их экономика была слабее, потому что сильная экономика поддерживает сильную военную мощь. И мы не хотим, чтобы агрессивная держава имела сильную армию и сильный морской флот, поэтому санкции, безусловно, служат нашим интересам.
 
Дата выхода в эфир 13 декабря 2018 года.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ)
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Прямий Украина Европа
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