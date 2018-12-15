Экс-посол США: мы не хотим, чтобы у агрессивной России была сильная армия и флот

ДЖОН ХЁРБСТ, бывший посол США на Украине: На самом деле санкции чрезвычайно важны. Во-первых, потому что они показывают московским шишкам, что их агрессия стоит… их агрессия вредит их экономике. И Международный валютный фонд, и даже главные российские экономические официальные лица говорят, что из-за этих санкций народный валовой продукт* России теряет примерно процент или чуть больше процента в год.

Ну и что? Газ, нефть есть. Какая проблема, Джон?

ДЖОН ХЁРБСТ: Нет, процент в год — это значительно. И пока правда, что санкции не убедили кремлёвских шефов изменить свою политику агрессии. Но если Кремль на самом деле идёт по пути агрессии, разве мы хотим, чтобы у них была сильная экономика? Вопрос — как сказать? — отвечает сам за себя. Мы хотим, чтобы их экономика была слабее, потому что сильная экономика поддерживает сильную военную мощь. И мы не хотим, чтобы агрессивная держава имела сильную армию и сильный морской флот, поэтому санкции, безусловно, служат нашим интересам.

Дата выхода в эфир 13 декабря 2018 года.



* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ)