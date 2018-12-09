Deutsche Welle: Людмила Алексеева всегда оставалась оптимисткой

В Москве скончалась известная правозащитница Людмила Алексеева, сообщает Deutsche Welle. Издание вспоминает историю её жизни, а также отмечает, что несмотря на критику власти, она часто контактировала с Владимиром Путиным, которой даже присудил ей государственную награду, а сейчас выразил свои соболезнования по поводу её кончины и отметил вклад правозащитницы в развитие гражданского общества в России.

Людмила Алексеева, правозащитница, годами критиковавшая советское и российское правительства, скончалась в Москве в возрасте 91 года, пишет Deutsche Welle.

«Она оставалась правозащитницей до самого конца. Это потеря для всего российского правозащитного движения», — цитирует издание главу российского Совета по правам человека Михаила Федотова. Президент России Владимир Путин, которого Алексеева часто критиковала, выразил свои соболезнования её семье.

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, российский президент «высоко ценил вклад Алексеевой в развитие российского гражданского общества и чрезвычайно уважал её позицию по многим вопросам жизни нашей страны».

Deutsche Welle пишет, что Алексеева считается главной представительницей советского и российского правозащитного движения: она начала деятельность на этом поприще ещё в 50-е годы прошлого века. До этого она поддерживала Сталина, однако, как и многие советские граждане, начала сомневаться в правильности советской системы после того, как преступления сталинского режима были раскрыты Никитой Хрущёвым.

В годы «оттепели» она вступила в диссидентское движение, защищая интеллектуалов и писателей. За это в 1968 году её исключили из партии и уволили с работы, после чего она с несколькими друзьями основала подпольную типографию и начала издавать журнал «Хроника текущих событий», где писалось об обращении советской власти с диссидентами. В 1976 году она выступила соосновательницей Московской Хельсинкской группы, целью которой было обеспечить выполнение советским правительством международных обязательств по правам человека, прописанных в Хельсинкских соглашениях.

Как отмечает издание, Алексееву часто допрашивали в КГБ и проводили у неё обыски, но не арестовывали. Из-за участившихся угроз в 1977 году ей пришлось эмигрировать в США. В Россию она вернулась в 1993 году.

В своём интервью для Deutsche Welle от 2016 года она сказала, что «как бы ни была плоха текущая ситуация с правами человека, она всё же лучше, чем в советские времена, когда у нас вообще не было прав. Может, мы и отстаём от европейских государств, но некоторые позитивные перемены произошли».

В 2014 году Алексеева была вынуждена уменьшить активность Московской Хельсинкской группы из-за отказа регистрировать её как «иностранного агента». Она критиковала присоединение Крыма к России, однако при этом выразила сомнение по поводу оправданности санкций — из-за того, что они наносят ущерб простым российским гражданам. Также Алексеева осудила «ужасное политическое убийство» Бориса Немцова.

Как пишет издание, несмотря на непростые отношения с Владимиром Путиным, Алексеева часто с ним контактировала. Путин даже приезжал к ней домой, чтобы поздравить с 90-летием, а также приставлял к государственной награде. Правозащитница «всегда оставалась оптимисткой» и верила, что «однажды Россия станет демократичной».

«Я верю в то, что Россия будет демократической страной и частью европейской семьи государств. Это должно случиться. Я работала над этим 50 лет, и у меня осталось не так уж и много сил. Однако у меня есть преемники, много замечательных людей, которые хотят работать на достижение этой цели», — говорила Алексеева в 2016 году.