BI: для охоты за вражескими подлодками США «мобилизуют» морских обитателей

Американские учёные работают над тем, чтобы изменить геном морских обитателей так, чтобы они могли послужить нуждам армии, пишет Business Insider. Например, бактерии, по их расчётам, смогли бы издавать электрический сигнал при встрече с молекулами металла или топлива, которые оставляют за собой подлодки.

Американцы разрабатывают технологии, позволяющие создать генно-модифицированных морских обитателей, которые следили бы за вражескими подлодками, пишет Business Insider. Так, учёные утверждают, что геном обитающих в море организмов можно изменить так, чтобы они реагировали определённым образом на некоторые неестественные вещества вроде металла или топлива, которые остаются после проходящих подлодок.

Например, можно сделать так, чтобы бактерия подавала электрический сигнал при встрече с определёнными молекулами, отмечают специалисты. Больше того, по их словам, на создание подобных генно-модифицированных существ им нужен всего год. Такие прорывные биотехнологии смогут послужить американским военным, уверяют учёные.

Ранее представители научно-исследовательского подразделения Пентагона выражали свою заинтересованность в том, чтобы использовать морские организмы для наблюдения за стратегическими водными путями. По их словам, сегодня для опознавания и наблюдения за подводными объектами используются технологии, которые задействуют много ресурсов. В итоге их применяют лишь для тактических целей, например, для защиты авианосцев.

«Если мы сможем проникнуть в присущую обитающим повсюду в океане живым организмам способность к чувствам, мы сможем расширить наши возможности отслеживать вражескую активность и делать это скрытно на постоянной основе и достаточно точно, чтобы охарактеризовать размер и тип машин противника», — приводит издание слова специалистов.

В результате американской армии, военно-морским и военно-воздушным силам выделили $45 млн на внедрение биологических разработок в укрепление обороноспособности США. «Наша команда работает над тем, как перепрограммировать уже существующие организмы, чтобы создать платформы, которые не навредят окружающей среде, но будут производить молекулы и вещества для нужд оборонной сферы», — заявила учёный Кларетта Салливан.

Похожими вопросами занимаются и специалисты в других областях, которые работают, например, над созданием подводных сенсоров или живого камуфляжа. Как напоминает Business Insider, США снова находятся в состоянии противостояния крупных держав, и угрозу под водой им представляют Китай и Россия.