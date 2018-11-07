WSJ: в США отчитались о выборах — обошлось без серьёзного вмешательства извне

Во время промежуточных выборов в США не было зафиксировано никакого серьёзного иностранного вмешательства, пишет The Wall Street Journal. Сотрудники американских спецслужб и социальные сети заявили во вторник, что они выявили лишь ограниченное количество преднамеренной дезинформации и незначительные попытки напрямую проникнуть в избирательную инфраструктуру США с помощью кибератак.

Хотя правительственные структуры, в том числе ФБР и Министерство внутренней безопасности, всё время остаются на чеку, озабоченность властей по поводу возможной катастрофической атаки со стороны России или какой-то другой страны постепенно начала сходить на нет.

По словам ряда официальных лиц, наибольшую тревогу у них вызывала дезинформация в социальных сетях.

На короткой пресс-конференции во вторник министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен сообщила о том, что федеральные агентства не зафиксировали никаких вторжений в избирательную систему страны. Также она пригрозила последствиями любому иностранному противнику, который попытается сделать что-то подобное.

«На данный момент у нас нет никаких указаний на угрозу для избирательной инфраструктуры нашей страны, которая бы могла помешать голосованию, повлиять на подсчёт голосов и породить недоверие к способности осуществлять подсчёт голосов», — отметила тогда Нильсен.

Эксперты назвали состоявшиеся во вторник выборы самыми безопасными с момента появления интернета. Это стало возможным благодаря шагам, предпринятым с 2016 года государством и федеральными агентствами для укрепления кибербезопасности избирательной системы.

Однако пробелы в безопасности оставались в нескольких штатах, отмечается в статье. Высокопоставленные лица в США неоднократно предупреждали о намерениях России и прочих стран вмешаться в американскую демократию.

Так, американская компания Recorded Future, занимающаяся вопросами кибербезопасности, выявила сеть аккаунтов в соцсетях предположительно российского происхождения, которые в большинстве своём продвигали крайне правый контент в поддержку Трампа. Эта же фирма подозревает, что другие российские тролли также продвигали крайне левые посылы, чтобы добиться цели Москвы и достичь наибольшего политического раскола в США, говорится в статье.

Между тем Россия уже неоднакратно отрицала вмешательство в выборы зарубежных государств, пишет The Wall Street Journal.