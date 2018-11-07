Süddeutsche Zeitung: Меркель не занималась экономикой, поставив её «на автопилот»

Немецкая экономика процветает, но это связано не с её высокой производительностью, а с благоприятными внешними условиями, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung. Ангела Меркель на посту канцлера практически не занималась экономической политикой, предоставив этой сфере развиваться «на автопилоте», однако её преемнику придётся что-то менять.

Ангела Меркель оставляет промышленную державу на автопилоте, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung.

Если посмотреть на экономические показатели, Германия ещё никогда не была сильнее, чем сейчас — 45 млн занятых, портфели заказов полны, экспорт превышает средние объёмы. Числа выглядят оптимистично. Однако это вовсе не означает, что преемник Меркель может расслабиться, подчёркивает автор статьи.

По мнению корреспондента издания, всё идёт так хорошо благодаря той сфере, за которую Меркель ответственности не несёт. Сейчас ситуация меняется, поэтому корректирование курса неизбежно.

Избрание Меркель на пост главы ХДС, а после — канцлера Германии не вызвало ликования среди бизнесменов и экономистов в стране. Недоверие к своей персоне в плане экономической политики Меркель «пересидела», в сущности, не ведя никакой экономической политики вовсе, утверждает издание. «Она позволила немецкой промышленной нации развиваться на автопилоте». Не было никаких серьёзных налоговых реформ или больших изменений в социальной системе. Министерство экономики было передано в ведение партнёров по коалиции.

После Меркель курс придётся поменять ещё и потому, что внешние обстоятельства будут ухудшаться, считает автор статьи. Из-за низких цен на нефть производственные расходы в Германии существенно снизились. Недооценённый, с точки зрения Германии, евро способствовал удешевлению немецких товаров за рубежом, благодаря чему превышение экспорта над импортом превысило средние показатели. Таким образом, экономика Германии не отличается высокой эффективностью — она просто пребывает в выгодном положении. Если эти выгодные условия и предпосылки пропадут, придётся полагаться исключительно на эффективность экономики.

По версии корреспондента издания, с экономической точки зрения Меркель удалось справиться только с одним серьёзным кризисом. Это было в 2008 году, когда банки по всему миру зашатались. Канцлер приняла верное решение во внутренней политике, государство вложилось в пособия частично безработным и выплаты за сдачу в утиль старых автомобилей. Это поддержало потребление и удержало специалистов на рабочих местах. Большой ошибкой Меркель было в то же время воспрепятствовать другим государствам точно так же инвестировать средства — это решение только подстегнуло кризисы в других странах. С последствиями на европейском уровне придётся разбираться уже преемнику Меркель, отмечается в статье.

Когда Ангела Меркель пришла к власти, государство поддерживало мелких и средних предпринимателей. Сейчас Германия хочет создавать крупные предприятия и целые отрасли, но вкладывать государственные средства в развитие промышленных гигантов было бы неправильно, тем более что партия Меркель всегда выступала за прагматизм в экономической политике, считает автор статьи. Её избирателям сейчас нужны ясные цели и чётко сформулированные положения, а это не особенно соответствует политическому стилю Меркель.

Преемнику канцлера автор советует не объявлять себя консерватором или социалистом, а попытаться сделать нечто новое — совершить «прорыв в современность». Политик, который будет руководить ХДС, должен видеть перспективы всего будущего в целом и умело регулировать цифровую сферу, современную налоговую систему, финансирование и распределение государственных расходов, не забывая при этом и об экологии. Тот, кто сможет представить достойную новую концепцию, и должен возглавить ХДС в будущем, заключает Süddeutsche Zeitung.