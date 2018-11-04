Washington Post: промежуточные выборы — разминка для России перед выборами 2020 года

В Министерстве внутренней безопасности США предупредили, что промежуточные выборы, свидетельств влияния на исход которых не обнаружили в стране, могут быть лишь разминкой перед выборами 2020 года, сообщает The Washington Post. При этом в министерстве отмечают, что добились существенного прогресса в обеспечении безопасности избирательного процесса.

В преддверии первых выборов в США после избрания Дональда Трампа в 2016 году, когда Россия якобы попыталась повлиять на исход голосования, американские чиновники не обнаружили свидетельств попыток страны изменить исход промежуточных выборов, пишет The Washington Post. Тем не менее, издание отмечает, что это «относительное затишье» вызвало беспокойство некоторых американцев.

«Промежуточные выборы — это просто разминка или показательная игра», — предупредил сотрудник Министерства внутренней безопасности США Кристофер Кребс. — Мы полагаем, что основная цель наших противников, вероятно, выборы 2020 года (выборы президента США. — ИноТВ)».

Несмотря на данное предположение, в США попытались сделать всё возможное, для того чтобы обезопасить промежуточные выборы, которые состоятся 6 ноября.

Так, Министерство внутренней безопасности создало круглосуточные каналы связи с организаторами выборов во всех 50 штатах страны, а также организовало проведение учений для подготовки к возможному вмешательству в ход голосования.

Социальные сети и политические организации также не остались в стороне, отмечает The Washington Post. Так, Facebook удвоил число сотрудников, отвечающих за работу над безопасностью и анализом контента социальной сети. Таким образом, 20 тыс. работников компании занимаются проверкой сообщений на разжигание ненависти.

Кроме того, все электронные сообщения Национального комитета Демократической партии США теперь хранятся в так называемом «облаке», а сотрудники комитета используют специальный сервис для передачи зашифрованных сообщений.

«Мы не дремлем. Мы очень переживаем и обеспокоены, что можем пропустить хорошо продуманную атаку. Так что каждый день, когда ничего не происходит, мы переживаем, пытаясь понять, «что мы упускаем?», — отмечает технический директор комитета Раффи Крикорян.

При этом в министерстве утверждают, что с 2016 года добились существенного прогресса в обеспечении безопасности выборов, пишет The Washington Post.

Тем не менее, по словам сотрудника центра правосудия имени Бреннана Лоуренса Нордена, машины для голосования в 13 штатах США, всё ещё не защищены от возможного взлома. В связи с этим, утверждает Норден, в ближайшие годы стране предстоит ещё много работать над обеспечением безопасности выборов.