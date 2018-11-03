DWN: из-за антироссийских санкций у немецкого бизнеса земля уходит из-под ног

Из-за штрафных мер Запада против Москвы у немецких предприятий в России «земля уходит из-под ног», пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. И с последствиями от антироссийских санкций им, похоже, ещё долго придётся бороться, констатирует издание.

Российская Федерация остаётся «крайне важным» рынком для немецких компаний и главным поставщиком природного газа для «крупнейшей экономики Европы», пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Из-за штрафных мер Запада против Москвы у немецких предприятий, однако, «земля уходит из-под ног» в России, и с последствиями от антироссийских санкций им, похоже, «ещё долго придётся бороться», констатирует издание.

По словам Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики, санкции Запада крайне негативно сказались на торговле между Германией и Российской Федерацией.

«Причём главный ущерб причиняют не столько сами санкции, сколько то, что предприятиям теперь стало сложнее финансировать торговлю с Россией, поскольку большинство немецких банков уже ушли из Российской Федерации», — уточняет Хинц.

Как отмечается в одном из сообщений Кильского института мировой экономики: «Ежемесячно объём немецкого экспорта в среднем на 727 миллионов долларов ниже, чем в сценарии без санкций. Это составляет 0,8 процента от всего экспорта. Таким образом, почти 40 процентов западных убытков несёт Германия».

Сколько же вреда принесут немецким предприятиям новые американские санкции против Российской Федерации, оценить сложно, подчёркивает журналист Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

В свою очередь, Российско-Германская Внешнеторговая палата предупредила, что в краткосрочной перспективе последние санкции могут стоить немецким компаниям «сотни миллионов евро», а в долгосрочной — «миллиарды».