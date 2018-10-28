NBC: Трамп рассказал американцам, что Россия хочет экономической помощи от США

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Они говорят: «Он (Трамп. — ИноТВ) слишком жёсткий, слишком сильный, эта риторика доведёт нас до войны». Я провёл отличную встречу с Владимиром Путиным. Это была отличная встреча. Я говорил обо всём. У нас всё будет замечательно. И не забывайте, Россия хочет от нас помощи в экономическом плане. Мы экономическая… Мы создали такое благосостояние. Я проделал действительно хорошую работу — 11,7 триллиона долларов. Россия хочет нашей помощи, все хотят нашей помощи.

Я поднял вопрос о газопроводе и спросил, почему Германия платит миллиарды долларов в месяц за энергоресурсы в газопроводе, который идёт из России, почему Германия даёт России миллиарды долларов, а затем предполагается, что мы должны защищать Германию и Европу от России. Получается, что они платят этому человеку и этой стране. Подумайте об этом. Они платят миллиарды долларов за газопровод. Никто больше не затрагивал эту тему. А я поднял этот вопрос.

Но они говорят: «Он был слишком любезен с Путиным». То я слишком жёсткий, то я слишком сильно любезничаю. Я вам скажу, что если бы я подошёл к президенту Путину и начал боксёрский поединок с Путиным — и я бы держался весьма неплохо (собравшиеся смеются), — если бы я подошёл к президенту Путину и начал боксёрский поединок, они бы сказали: «Он повёл себя слишком жёстко. Это ужасно».

Другими словами, нет никакой разницы. Разницы никакой нет. Но у нас была очень успешная встреча с Россией и Владимиром Путиным. И у нас во внешней политике дела обстоят замечательно, значительно лучше, чем это было бы возможно при ком-то другом, значительно лучше, чем за многие предыдущие годы. И нам удастся, в конце концов, поладить с Россией, с Северной Кореей, с Китаем, после того как мы достигнем с ним паритета. Нам удаётся поладить со многими людьми. Отчасти это происходит по той причине — и это для нас важно, — что мы создали и продолжаем создавать самую сильную в нашей истории армию. У нас такой ещё не было.

Дата выхода в эфир 27 октября 2018 года.