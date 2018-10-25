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Der Spiegel: Путин наносит контрудар — Европа может оказаться под прицелом

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В ответ на угрозы главы Белого дома по выходу из Договора РСМД российский президент Владимир Путин припугнул американских союзников, пишет Der Spiegel. Он подчеркнул, что в результате разрыва соглашения Европа может оказаться под прицелом российских ракет: «Я, в общем, не понимаю, нужно ли доводить Европу до состояния такой высокой степени опасности».
Der Spiegel: Путин наносит контрудар — Европа может оказаться под прицелом
Reuters

Президент США Дональд Трамп пригрозил России выходом из Договора РСМД, но глава Кремля Владимир Путин нанёс «контрудар», пишет Der Spiegel. Он обратился к союзникам США, предостерегая их, что из-за новой гонки вооружений Европа может оказаться под прицелом.

По его словам, Россия будет вынуждена принять необходимые меры в ответ на возможное размещение в Европе американских ракет средней дальности. «Не остаётся ничего, кроме гонки вооружений», — заявил глава Кремля на встрече с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Своими планами по выходу из договора США подвергает риску безопасность Европы, добавил президент: «Я, в общем, не понимаю, нужно ли доводить Европу до состояния такой высокой степени опасности».
 
Путин собирается обсудить этот вопрос на личной встрече с Трампом, продолжает издание. Удобная возможность для этого представится 11 ноября в Париже во время памятных мероприятий, приуроченных к 100-летию окончания Первой мировой войны. «Мы готовы работать с нашими американскими партнёрами без всяких истерик», — подчеркнул глава Кремля.
 
Но США всё равно настроены выйти из договора, даже несмотря на возражения партнёров по НАТО. Американцы уже давно обвиняют Россию в разработке крылатой ракеты 9м729, что якобы нарушает договор. При этом доказательств они никаких не представляют. Союзники же США настаивают на том, чтобы этот вопрос решался в рамках диалога с Россией.
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Der Spiegel Германия Европа
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