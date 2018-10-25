Der Spiegel: Путин наносит контрудар — Европа может оказаться под прицелом

В ответ на угрозы главы Белого дома по выходу из Договора РСМД российский президент Владимир Путин припугнул американских союзников, пишет Der Spiegel. Он подчеркнул, что в результате разрыва соглашения Европа может оказаться под прицелом российских ракет: «Я, в общем, не понимаю, нужно ли доводить Европу до состояния такой высокой степени опасности».
Президент США Дональд Трамп пригрозил России выходом из Договора РСМД, но глава Кремля Владимир Путин нанёс «контрудар», пишет Der Spiegel. Он обратился к союзникам США, предостерегая их, что из-за новой гонки вооружений Европа может оказаться под прицелом.
По его словам, Россия будет вынуждена принять необходимые меры в ответ на возможное размещение в Европе американских ракет средней дальности. «Не остаётся ничего, кроме гонки вооружений», — заявил глава Кремля на встрече с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Своими планами по выходу из договора США подвергает риску безопасность Европы, добавил президент: «Я, в общем, не понимаю, нужно ли доводить Европу до состояния такой высокой степени опасности».
Путин собирается обсудить этот вопрос на личной встрече с Трампом, продолжает издание. Удобная возможность для этого представится 11 ноября в Париже во время памятных мероприятий, приуроченных к 100-летию окончания Первой мировой войны. «Мы готовы работать с нашими американскими партнёрами без всяких истерик», — подчеркнул глава Кремля.
Но США всё равно настроены выйти из договора, даже несмотря на возражения партнёров по НАТО. Американцы уже давно обвиняют Россию в разработке крылатой ракеты 9м729, что якобы нарушает договор. При этом доказательств они никаких не представляют. Союзники же США настаивают на том, чтобы этот вопрос решался в рамках диалога с Россией.
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