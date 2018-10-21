FAZ: Германия не поддержала намерения США выйти из договора о РСМД
Заявление Дональда Трампа о намерении выйти из договора РСМД вызвало негативную реакцию в политических кругах Германии, пишет Frankfurter Allgemeine. МИД ФРГ чётко обозначил свою позицию: договор должен остаться в силе.
«Договор РСМД, запрещающий подписавшим его сторонам создавать и испытывать ракеты наземного базирования малой и средней дальности, уже 30 лет является важной опорой в архитектуре европейской безопасности. Для Европы этот договор имеет особое значение», — передаёт издание слова пресс-секретаря министра иностранных дел Германии Хайко Мааса.
Депутат бундестага от партии ХДС, член комитета по внешним делам Родерих Кизеветтер также выступил против намерений США. Он предупредил, что выход Вашингтона из договора может спровоцировать новый виток гонки ядерных вооружений.
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