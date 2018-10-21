FAZ: Германия не поддержала намерения США выйти из договора о РСМД

США не должны выходить из договора РСМД, поскольку этот договор имеет огромное значение для европейской безопасности. Такую позицию озвучил МИД Германии, пишет Frankfurter Allgemeine. По мнению немецких политиков, прекращение действия РСМД может спровоцировать новый этап гонки вооружений.

Заявление Дональда Трампа о намерении выйти из договора РСМД вызвало негативную реакцию в политических кругах Германии, пишет Frankfurter Allgemeine. МИД ФРГ чётко обозначил свою позицию: договор должен остаться в силе.

«Договор РСМД, запрещающий подписавшим его сторонам создавать и испытывать ракеты наземного базирования малой и средней дальности, уже 30 лет является важной опорой в архитектуре европейской безопасности. Для Европы этот договор имеет особое значение», — передаёт издание слова пресс-секретаря министра иностранных дел Германии Хайко Мааса.

Депутат бундестага от партии ХДС, член комитета по внешним делам Родерих Кизеветтер также выступил против намерений США. Он предупредил, что выход Вашингтона из договора может спровоцировать новый виток гонки ядерных вооружений.

Как напоминает Frankfurter Allgemeine, НАТО уже давно подозревало, что Россия нарушает условия договора РСМД, размещая ракеты «Новатор 9М729». Как пишет издание, Россия признала наличие этих ракет, но не сообщила о них каких-либо сведений и не позволила провести инспекции, поэтому известно о них крайне мало.

Россия, в свою очередь, указала, что США нарушили условия договора, разместив пусковые установки MK-41 в Румынии. Издание отмечает, что американская сторона отвергла обвинения, заявив, что румынские установки не являются наступательными вооружениями. При этом представители немецкого парламента предложили позволить России провести инспекцию этих установок.