CNN: Трамп заявил о намерении США выйти из договора о РСМД

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что США выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) с Россией, сообщает CNN. Этот документ, который был подписан несколько десятилетий назад, вызвал негодование со стороны американского лидера, говорится в статье.
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