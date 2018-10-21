CNN: Трамп заявил о намерении США выйти из договора о РСМД

Американский президент Дональд Трамп обвинил Россию в несоблюдении договора о РСМД и заявил о решение США выйти из этого соглашения. «Россия, к сожалению, не чтила это соглашение. Поэтому мы собираемся расторгнуть этот договор», — подчеркнул Трамп.

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что США выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) с Россией, сообщает CNN. Этот документ, который был подписан несколько десятилетий назад, вызвал негодование со стороны американского лидера, говорится в статье.

«Россия нарушила это соглашение. Они его нарушали в течение многих лет, — заявил он журналистам. — Я не знаю, почему президент Обама не вёл переговоры или не вышел из соглашения. Мы не позволим им нарушать ядерное соглашение и создавать оружие, которое нам не разрешено делать».

Он также подчеркнул, что Вашингтон, в отличие от Москвы, соблюдал взятые на себя обязательства.

«А Россия, к сожалению, не чтила это соглашение. Поэтому мы собираемся расторгнуть этот договор. Мы собираемся выйти из него», — заявил Трамп.

Как напоминает CNN, договор о РСМД был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и советским лидером Михаилом Горбачёвым. Согласно этому документу, обе страны взяли на себя обязательство ликвидировать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5000 км, что на фоне холодной войны обеспечило европейским союзникам США определённый уровень защиты.