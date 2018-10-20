Welt: приток мигрантов остаётся серьёзным вызовом для Германии

Неконтролируемая миграция всё еще является головной болью для Германии, пишет Die Welt. В докладе Еврокомисии говорится, что официальная статистика не даёт реальных цифр по прибывающим в страну людям. По-прежнему не удаётся справиться с проблемой мигрантов, проживающих не в той стране ЕС, в которую они прибыли. При этом, как отмечает издание, ситуация все же лучше, чем в 2015 году, потому что общий приток беженцев заметно снизился.

В Германии подаётся 460 запросов на убежище в день, при этом на самом деле число соискателей ещё выше, пишет Die Welt. Такое утверждение содержится в недавнем докладе Еврокомиссии. Пресс-секретарь МВД Германии объясняет расхождение официальной статистики и реальности тем, что «нелегальная иммиграция в ФРГ частично протекает в так называемой «серой зоне».

Контроль нелегальной миграции остаётся серьёзным вызовом для Германии, даже несмотря на то, что поток беженцев заметно снизился по сравнению с 2015 годом, сообщает издание. Согласно отчёту Еврокомиссии, беженцы в основном прибывают из Сирии, Ирака, Афганистана, Нигерии, Турции и Ирана.

Как подчёркивает Die Welt, по-прежнему часты случаи миграции беженцев уже внутри ЕС. Установить достаточно конкретные цифры удалось с помощью специальной системы «Евродак», которая сохраняет отпечатки пальцев, чтобы определить, в какую страну человек прибыл изначально и где он подавал заявку. С помощью этой системы, за одну только неделю сентября было выявлено 8343 случая, когда мигрант проживал не в той стране, где он подавал запрос на убежище. Большинство таких случаев зафиксировано во Франции (1522) и в Германии (1098).

Европейские ведомтсва также работают над тем, чтобы ещё раз передвинуть мигрантские пути вдоль Балканского маршрута. В начале года заработал маршрут из Греции через Албанию, однако, как отмечает издание, при этом участились случаи незаконного проникновения через греческо-македонскую границу.

Вице-председатель партии ХДС Штефан Харбарт заверил, что ХДС и ХСС будут последовательно работать над тем, чтобы снизить число нелегальных мигрантов. Среди предложенных мер — увеличение числа безопасных стран происхождения для высылки туда нелегалов. При этом правящая партия подверглась критике оппозиции, отмечает Die Welt. Представитель от партии СвДП заявила, что «ни Германия, ни ЕС до сих пор не разработали внятного плана по контролю за миграцией». Партия «Зелёных» также раскритиковала миграционную политику правительства: «Те, кто бежит от войны и преследований, должны иметь возможность взять с собой свою семью, чтобы всем вместе жить в Германии».