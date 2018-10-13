Громадське: украинский министр предложил соотечественникам «вернуть Кубань и Москву»

Хотим поговорить собственно о том, что происходит в нашей инфраструктуре в контексте России, Белоруссии, оккупированных территорий. И одна из последних ваших инициатив — это отмена поездов железнодорожного сообщения с Россией. На каком этапе сейчас это?

ВЛАДИМИР ОМЕЛЯН, министр инфраструктуры Украины: На самом деле мы исходили из очень простой логики, что это естественный процесс. Мы видим ежегодное сокращение пассажиропотока железнодорожного транспорта в сторону России. Если в 13-м году это было больше пяти миллионов, то по итогам 17-го года это в районе 800 тысяч. То есть уменьшение более чем в шесть раз. Мы видим резкий рост спроса на внутреннем рынке на пассажирские перевозки и понимаем, что пассажирских поездов не хватает. Именно исходя из этой логики и также руководствуясь тем, что у нас военные действия с Российской Федерацией, —и по моему личному глубокому убеждению, украинским гражданам ездить в Россию нечего, — мы выступили с такой инициативой, которая сейчас пребывает на рассмотрении кабинета министров Украины.

Уменьшение, но при этом, насколько я понимаю, это всё равно самые объёмные перевозки, самые большие?

ВЛАДИМИР ОМЕЛЯН: Ну, вы знаете, если железная дорога перевозит по году десятки и сотни миллионов пассажиров, то…

Внутренние?

ВЛАДИМИР ОМЕЛЯН: Внутренние. И в западном направлении мы видим тоже резкий рост после введения прямого сообщения Киев, Львов, Перемышль после запуска поезда четырёх столиц, который сейчас с 28 сентября уже в постоянном графике. Поэтому нам не то, что кажется, мы уверены, что перспектива для Украины и украинцев, безусловно, это западное направление.

На рассмотрении в кабмине, а после СНБО должно голосовать?

ВЛАДИМИР ОМЕЛЯН: Дальше будем… когда будет принято решение, мы тогда сможем публично проинформировать.

А что делать с теми, кому нужно, хочется, возможно, ездить всё-таки в Россию? Авиасообщения нет.

ВЛАДИМИР ОМЕЛЯН: Одевать форму, брать автомат, идти воевать, а потом после возвращения Кубани и Москвы можно разговаривать о том, что очень надо и хочется поехать дальше.

У вас там нет родственников?

ВЛАДИМИР ОМЕЛЯН: У меня там не было родственников никогда, слава богу. Было много друзей, но с 14-го года уже нет.

Дата выхода в эфир 11 октября 2018 года.