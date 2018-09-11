Bloomberg: американские бизнесмены собираются пережить апокалипсис в Новой Зеландии

Богатейшие люди Америки, подверженные влиянию тех, кто предвещает скорый конец света из-за возможности возникновения ядерной войны и массовых эпидемий, стали приобретать недвижимость в Новой Зеландии, надеясь на то, что изолированность страны спасёт их при начале апокалипсиса. Однако, как пишет Bloomberg, из-за наплыва американских денег за право проживания правительство Новой Зеландии в ближайшие месяцы запретит иностранцам приобретать недвижимость.

Минимум семь бизнесменов из Кремниевой долины приобрели 150-тонные бункеры в компании Rising S Co в последние два года и закопали их в Новой Зеландии. Как пишет Bloomberg, в случае угрозы ядерной войны, начала эпидемии неизлечимой болезни или восстания масс против 1% самых богатых людей на планете состоятельные калифорнийцы собираются прыгнуть в частные самолёты и залечь на дно на другом конце мира.

Издание отмечает, что удалённая страна в южном полушарии планеты находится в 4 тыс. км от побережья Австралии. Там живет 4,8 млн человек и в шесть раз больше овец. Новая Зеландия славится красотой своей природы, сдержанными политиками, которые ездят на работу на велосипедах, и ценами на жильё в два раза ниже, чем в Сан-Франциско. Это делает страну популярным направлением не только для тех, кто боится появления дистопии, но и для технологических предпринимателей, которые ищут удобное место для запуска стартапов.

«Страна стала привлекательной для людей из Кремниевой долины в основном потому, что она совсем не похожа на Кремниевую долину», — рассказал журналистам американский биоинженер Регги Людтке, который переехал в Новую Зеландию в октябре благодаря программе Sir Edmund Hillary Fellowship, цель которой — привлечь в страну технологических новаторов. 37-летний учёный сказал, что люди в Калифорнии спрашивали его, не решил ли он переехать из-за плана спасения на случай конца света, потому что теперь страна славится именно этим.

Данная репутация сделала новозеландскую изолированность, которая ранее считалась препятствием для экономики, крупнейшим её активом. Страна позволяет «купить» право на жительство через инвестиционную визу, чем и воспользовались состоятельные американцы, которые бросились тратить свои деньги в Новой Зеландии.

Инвестиционную визу могут получить те, кто на протяжении трёх лет потратил в Новой Зеландии по меньшей мере $6,7 млн. В среднем по этому сценарию идут шесть заявителей ежегодно. Больше 10 американцев с Западного побережья США приобрели недвижимость стоимостью миллионы долларов в регионе Квинстаун в течение последних двух лет. В августе из-за наплыва американских денег за право проживания правительство Новой Зеландии запретило иностранцам покупать дома. Но это решение вступит в силу лишь в ближайшие месяцы.

«Если вы человек, который говорит, что хочет иметь запасной план на случай конца света, тогда вы выберете наиболее удалённое место с безопасной средой. И Google вам покажет, что Новая Зеландия — это именно такое место. Она известна как последняя остановка перед Антарктидой. Я знаю многих людей, которые говорили, что хотели бы купить недвижимость в Новой Зеландии, если мир начнёт катиться в ад», — отметил бывший премьер-министр страны Джон Кей.