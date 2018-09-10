Керри: низкопоклонство Трампа перед Путиным представляет опасность для США

В эфире CNN бывший госсекретарь Джон Керри осудил «нерешительность» американского президента на личной встрече с Владимиром Путиным. По мнению политика, глядя на поведение Трампа, большинство в США укрепляется во мнении, что у Москвы есть на него некий компромат.

В чём опасность двухчасовых переговоров Дональда Трампа с Владимиром Путиным тет-а-тет без помощников? Он заявил, что именно так устанавливаются контакты, решаются проблемы, улаживаются дела.

ДЖОН КЕРРИ, бывший госсекретарь США: Послушайте, я поддерживаю дипломатию, которая подразумевает общение на персональном уровне, когда с лидером беседуют и движутся в определённом направлении. В этом случае проблема состоит в том, что, очевидно, не существовало общего понимания о том, какой стратегии необходимо придерживаться во время этой беседы. Он (Трамп. — ИноТВ) не обсуждал это даже с собственным окружением.

И учитывая то, что мы знаем о нашем президенте, его стиле и подходе к подобным встречам… И я полагаю, вы видели доказательство этому на пресс-конференции после переговоров. Президент вышел к публике и похвалил идею президента Путина позволить российским властям допросить американского посла (Майкла Макфола. — ИноТВ) в обмен на помощь (расследованию спецпрокурора США Роберта Мюллера. — ИноТВ).

Это был примечательный момент. Джон Маккейн и многие другие обратили внимание, что американский президент не защитил Соединённые Штаты от хакерских атак. Он фактически согласился с отрицаниями Владимира Путина. И он похвалил уверенность, с которой Путин отрицал эти обвинения.

Я думаю, опасность любых встреч с глазу на глаз в том, что они усиливают впечатление о некоем низкопоклонстве. И я полагаю, у большинства людей возникают серьёзные вопросы: какой информацией о Трампе обладает Россия, что он неспособен вести себя решительно в отношениях с Путиным?

Вы считаете, что у Путина что-то есть на Дональда Трампа?

ДЖОН КЕРРИ: Я не знаю ответа на этот вопрос. Но могу вам сказать следующее. Когда мы ездили в Москву, нам все советовали не вступать в беседу в гостинице или ином общественном месте. И мы осознали, что за нами следили и нас подслушивали, где бы мы ни находились. Поэтому мне кажется непостижимым, что, когда Дональд Трамп отправился туда в качестве частного предпринимателя, они не знали, чем он занимается в тот или иной момент времени.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 09 сентября 2018 года.