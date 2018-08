Contra Magazin: из-за эгоизма Вашингтона трансатлантическое единство трещит по швам

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал инициативу международной организации Sport for all, которая собирается призвать Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перестать разводить команды из России и Украины при жеребьёвках международных и клубных турниров.

