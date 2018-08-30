Contra Magazin: из-за эгоизма Вашингтона трансатлантическое единство трещит по швам

Эгоистическая политика США в рамках экономической войны с большим количеством других стран приведёт к краху «американской империи», считает Contra Magazin. В мире формируются новые союзы и альтернативные геополитические и финансовые системы, «недосягаемые для длинной руки США». Если другим странам удастся составить экономическую конкуренцию Вашингтону, «упадут последние кости домино мирового господства американцев», предрекает автор статьи Марко Майер.

Нынешняя экономическая война США против большого количества других стран привела к тому, что от неё пострадали не только «политические противники», но и союзники, а также партнёры американцев, пишет Contra Magazin. Глава Белого дома Дональд Трамп и его администрация не замечают, что из-за эгоистической политики руководства США «трансатлантическое единство трещит по швам», отмечает автор статьи Марко Майер.



Даже американские СМИ отмечают, что Белый дом ведёт экономическую войну беспрецедентных масштабов, бросая вызов десятку стран с суммарным населением 2 млрд людей и общим ВВП, превышающим $15 трлн. Среди них Россия, Иран, Венесуэла, Куба, Судан, Зимбабве, Мьянма, Демократическая республика Конго, Северная Корея, Китай, Пакистан, Турция и другие, перечисляет автор. В самой Америке люди опасаются, что, если Белый дом продолжит проводить такую политику, в определённый момент будет достигнута критическая масса для возникновения альтернативной финансовой системы, «недосягаемой для длинной руки США». Такое развитие событий сильно подорвёт позиции Америки на мировой арене.



Не стоит забывать, что дефицит США во внешней торговле с Европой — это всего лишь одна сторона медали, продолжает издание. Дело в том, что американцы владеют большими долями в европейских концернах и предприятиях. И полученные с них доходы отправляются в США, причём достаются главным образом финансовым элитам. Получается, что нынешняя система выгодна в первую очередь истеблишменту, а не простым американцам. Трамп хочет это изменить, но «действует очень топорно».



Это приводит к развалу «американской империи» и появлению новых союзов и геополитических систем, поясняет Майер. И единственная причина, по которой эти процессы не протекают быстрее, заключается в том, что американцы до сих пор доминируют в мировой финансовой системе. Но ситуация постепенно начинает меняться. У доллара появляются конкуренты. «Если другим странам удастся составить экономическую конкуренцию США, упадут последние кости домино мирового господства американцев», — заключает Майер.