Потерялась — CNBC разузнал подробности о поиске утонувшей ракеты Путина

Одна из ракет с ядерной двигательной установкой, которые представил на последнем послании Федеральному собранию Владимир Путин, в ходе испытаний в прошлом году рухнула в Баренцево море, и Москва в настоящий момент готовит операцию по её поиску, пишет сайт CNBC. По данным канала, американские эксперты не исключают, что в результате крушения ракеты произошла утечка радиоактивных материалов.

Россия готовит операцию по поиску ракеты с ядерным двигателем, рухнувшей в Баренцево море в ноябре прошлого года в ходе испытаний, сообщает американский телеканал CNBC, ссылаясь на доклад американских разведслужб. Как подчёркивается в материале на сайте канала, именно этой ракетой «хвалился» президент России Владимир Путин в марте на послании к Федеральному собранию.



По данным CNBC, в поисковой операции примут участие три российских судна, одно из которых оснащено спецоборудованием для «манипуляций с радиоактивными веществами», содержащимися в двигателе ракеты. Чётких сроков для проведения операции пока не установлено; вместе с тем, как полагают аналитики американских разведслужб, если она завершится успешно, и россияне смогут вернуть ракету, то Москва будет использовать её в качестве «шаблона» для аналогичных мероприятий в будущем, говорится в статье.



Несмотря на то, что в докладе, о котором стало известно CNBC, ничего не говорится о возможных последствиях повреждения реактора ракеты, существуют опасения, что такие повреждения могут привести к утечке радиоактивных веществ, также упоминается в материале.



«Совершенно очевидно, что если запустить ракету с ядерным двигателем или источником энергии, радиоактивные материалы из них окажутся там, где окажется сама ракета, — заявил в интервью каналу директор проекта по информированию в сфере ядерной энергетики и оружия в Федерации американских учёных Ганс Кристенсен. — Если ракету потерять в море, и она при этом останется целой, то гипотетически можно будет достать её, не создав загрязнения, но у меня по этому поводу имеются сомнения, потому что удар при крушении ракеты получается очень сильный, и, подозреваю, утечки будут».



Как напоминает обозреватель CNBC, ранее канал уже сообщал со ссылкой на анонимных источников информацию о том, что Россия между ноябрём прошлого и февралём нынешнего года провела четыре испытания ракет на ядерной тяге. По американским оценкам, наиболее длительное из них продолжалось чуть больше двух минут — ракета успела пролететь 35 км, после чего потерпела крушение; кратчайший же тестовый полёт занял 4 секунды, а его длительность составила около 8 км. По данным канала, Россия информацию о неудачных испытаниях опровергла. На настоящий момент у США нет информации о том, упали ли в море и другие ракеты, отмечает автор статьи.



Согласно информации, имеющейся у CNBC, ракета, разработка которой ведётся с начала 2000-х годов, взлетает при помощи керосинового двигателя, однако для полета переключается на ядерную двигательную установку. Реактор упавшей в Баренцево море ракеты на испытаниях не смог запуститься — а значит, ракета так и не смогла перейти в режим «неограниченной дальности полёта», о котором рассказывал на своём послании Владимир Путин, подчёркивается в материале.



По данным CNBC, из шести видов оружия, о которых рассказал в своей речи российский лидер, два будут «готовы к военным действиям» уже к 2020 году, отмечает автор.



Коммментарий ИноТВ:

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий заявил, что в Кремле не располагают информацией о неудачном испытании российской ракеты с ядерной установкой, о котором сообщил американский телеканал CNBC.