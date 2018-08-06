LP: Глава МИД Канады обвинила Москву в пропаганде против «героических» «Белых касок»

Канада вместе с другими западными странами проводит операцию по эвакуации из Сирии и предоставлению убежища представителям «Белых касок». На Западе их считают добровольцами и гуманитарными работниками; Москва и Дамаск, в свою очередь, обвиняют эту организацию в пособничестве террористам и в разжигании сирийского конфликта, поясняет La Presse canadienne.

Глава МИД Канады Христя Фриланд обвинила Москву в том, что она занимается «пропагандой» против деятельности «Белых касок», в Сирии, сообщает La Presse canadienne. Эту организацию дипломат назвала «группой таких героических людей». После операции по их спасению, осуществлённой вместе с другими западными странами, Канада предложила убежище 50 членам «Белых касок» и их близким.

По словам издания, «Белые каски» оказывали первую помощь пострадавшим в Сирии и на добровольной основе участвовали в гуманитарных миссиях. Но учитывая, что силы Башара Асада укрепились в Сирии, некоторые эксперты опасались, что членам этой организации теперь может грозить опасность.

По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, Москва совсем не удивлена, что Канада занялась эвакуацией «Белых касок». «Каски» имели тесные связи с экстремистами. Никакого удивления, что теперь их будут прятать и в Канаде, не вызывает, — приводит издание слова Захаровой. — Между тем эти псевдогуманитарщики старались как можно дольше сохранить в Сирии состояние войны, разжигать всё новые конфликты».

Сирийский режим и вовсе назвал эту операцию преступным процессом, ставя в вину западным странам, что они позволяют террористам скрыться. Дамаск обвиняет «Белые каски» в том, что они организовали и осуществили химические атаки, чтобы затем обвинить в них правительственные силы.

Фриланд же настаивает, что таким образом российские и сирийские власти пытаются дискредитировать тех, кто якобы снял много кадров, которые свидетельствуют об их вине. «Белые каски» провели очень важную работу, но, очевидно, это одна из причин, почему против них со стороны режима Асада и со стороны России ведётся столь негативная пропаганда», — приводит слова министра иностранных дел Канады La Presse canadienne.