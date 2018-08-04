WP: Полетят на своих — названы имена астронавтов, готовящихся к полёту в космос на кораблях Boeing и SpaceX

Агентство NASA обнародовало имена астронавтов, готовящихся отправиться в космос на американских космических кораблях в 2019 году, сообщает Washington Post. Как передаёт издание, полёты планируется осуществить на кораблях, созданных компаниями Boeing и SpaceX. Предстоящие запуски позволят астронавтам отправиться в космос с американской земли впервые за 7 лет, подчёркивает газета.

Агентство NASA обнародовало состав «элитной команды астронавтов», готовящихся отправиться в космос с американской земли впервые с 2011 года, сообщает The Washington Post. Экипажи полетят на кораблях, разработанных двумя корпорациями: SpaceX и Boeing, получившими контракт на предоставление услуг «такси» к Международной космической станции.

Экипажи был представлены на церемонии в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне. В первый тестовый полёт на корабле Starliner компании Boeing отправятся астронавты Эрик Боу и Николь Мэнн в сопровождении руководителя программы коммерческих полётов компании Boeing Криса Фергюсона. Экипаж корабля Crew Dragon компании SpaceX будет состоять из астронавтов Боба Бенкена и Дага Херли.

После прохождения тестовых испытаний в первом пилотируемом полёте Boeing на МКС будут участвовать Санита Уильямс и Джош Кассада. В аналогичный полёт на корабле SpaceX полетят Виктор Гловер и Майкл Хопкинс.

Как напоминает издание, в 2014 году корпорации Boeing и SpaceX стали обладателями контракта на разработку космических кораблей, способных доставлять экипаж на МКС, для агентства NASA на сумму $6,8 млрд. С тех пор компании включились в своего рода «космическую гонку» современного образца, пытаясь опередить друг друга в запуске первого корабля.

Как отмечает издание, и Boeing, и SpaceX неоднократно переносили сроки запуска кораблей. Последнее изменение сроков было заявлено в четверг: обе компании перенесли первые тестовые полёты кораблей на 2019 год, в то время как ранее было обещано осуществить их до конца текущего года. При этом если SpaceX утверждает, что осуществит первый полёт в апреле 2019 года, в Boeing планируют оправить астронавтов в космос только к середине следующего года.

Как передаёт газета, на прошлой неделе Boeing подтвердила наличие проблем с системой аварийного запуска, в то время как SpaceX отказалась назвать причину задержки сроков запуска корабля. Известно лишь, что корпорация работает над устранением неполадок второй ступени, ставших причиной взрыва одной из ракет Falcon 9.

Тем временем, как утверждается в недавно опубликованном докладе Счётной палаты США, дальнейшие отсрочки запуска кораблей могут «осложнить доступ» американских экипажей на МКС, что станет «большим позором» для NASA, вложившего в строительство и эксплуатацию станции $100 млрд. Авторы доклада называют сроки, изначально заявленные корпорациями «агрессивными» и обвиняют Boeing и SpaceX в постановке «амбициозных», но нереалистичных целей только затем, чтобы регулярно их отодвигать.

Как напоминает WP, после закрытия космической программы Shuttle в 2011 году, американские астронавты вынуждены были пользоваться российскими кораблями «Союз», запуск которых осуществляется с далёкого космодрома «Байконур» в Казахстане.

По мнению сенатора-республиканца от штата Техас Теда Круза, объявление состава экипажей свидетельствует о возвращении к норме: «В последние семь лет мы вынуждены были, по сути, путешествовать автостопом, просить русских нас подвести на своих ракетах. И это достойно сожаления. Американской космической программе это не на пользу».