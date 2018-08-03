Business Insider: Китай потеснил Россию с позиции главной угрозы для США

У России по-прежнему есть огромная армия, ядерное оружие и умения искусно вести гибридную войну, только, по всей видимости, Америку этим уже не удивить, пишет обозреватель Business Insider Алекс Локи. По мнению журналиста, российская армия нуждается в инновациях, но на них у страны нет денег. Теперь главную угрозу для США представляет непрестанно набирающий силы Китай.

Россия, как и до неё Советский Союз, всегда располагала огромной армией, так что неудивительно, что после Второй мировой войны эта страна превратилась в «главного соперника США». Однако, несмотря на то что Кремль десятилетиями отдавал предпочтение военной мощи перед социальными благами, кое-кто его обошёл, пишет обозреватель Business Insider Алекс Локи.

Конечно, у Москвы есть и внушительные силы в киберпространстве, и огромная армия, и ядерное оружие. Только больше никто не считает Россию «главной военной угрозой» для США — это место занял Китай.

При президенте Дональде Трампе Америка приняла новую стратегию национальной безопасности, в которой Пекин и Москва (а не терроризм или глобальное потепление) называются «главными стратегическими угрозами». Китай идёт в списке первым и упоминается в документе чаще.

«Российской угрозой» никого не удивить — НАТО существует, чтобы «противостоять России в Европе». На протяжении уже нескольких десятилетий можно наблюдать «постоянно агрессивное» поведение Москвы в отношении её соседей, утверждает автор статьи. Да и ядерное оружие Кремля, которое вроде как способно обмануть американские ПРО, тоже давно не новость. Правда, военные действия в их традиционном понимании России явно невыгодны, именно поэтому Владимир Путин предпочитает вести «гибридную войну» и реализовывать свои внешнеполитические цели «с помощью хакеров и прочих гнусных интриг».

Чтобы вновь стать конкурентоспособной, российской армии недостаёт «реальных инноваций» и средств. Москве хватило денег лишь на 12 новых истребителей Су-57, которые, между прочим, позиционируются как конкуренты американским F-35 и F-22. Также и танк Т-14 «Армата», которого, как утверждается, должно бояться НАТО, до сих пор так и не вышел в серийное производство. По мнению Алекса Локи, по модернизации российской военной мощи ударил застой в экономике.

Когда-то Китай часто покупал у России вооружения, с помощью которых строил «прочную базу» для создания «самой большой в мире» армии. Сегодня Пекин, очевидно, превзошёл Москву в плане новейшего технического оснащения. Своим «Чэнду» J-20 именно Китай первым дал ответ на господство США в разряде самолётов-невидимок. Кроме того, Поднебесная семимильными шагами идёт вперёд в плане внедрения новейших компьютерных технологий, включая квантовые вычисления и искусственный интеллект.

Создавая для Америки всё новые и новые поводы для головной боли, Пекин укрепляется в Южно-Китайском море и разрабатывает передовые ракеты. Однажды Поднебесная купила подержанный советский авианосец, а теперь выпустила свой и планирует построить ещё три, а то и больше, чтобы удерживать позиции на море.

Несмотря на то что он так далеко, именно Китаем, с его огромным населением и бешено развивающейся экономикой, а не Россией, теперь пугают Америку. В таких условиях Москве, вероятно, недолго осталось в клубе стран с передовыми армиями. Россия может достичь многих своих внешнеполитических целей, ведя гибридную войну, но только Китай, с его новой, готовой ко всему армией, будет способен бросить напрямую вызов США.