NI: российский «Статус—6» вдохновил Китай на создание собственного подводного дрона

Китайские военные начали разработку собственных подводных беспилотных устройств особо крупных размеров, сообщает National Interest. По мнению автора статьи, на создание роботизированных субмарин Пекин вдохновили российские разработки подводного беспилотника «Статус—6». Как отмечает издание, давление, оказываемое США на Россию и Китай, может подтолкнуть две эти державы к тесному военному взаимодействию.

Если ещё недавно идея о появлении китайских авианосцев или противокорабельных баллистических ракет казалась призрачной, то сегодня она уже не вызывает удивления, пишет военный эксперт Лайл Голдстайн на страницах National Interest. Новые мощные китайские вооружения успешно разрабатываются и определённо «окажут влияние на баланс сил в западно-тихоокеанском регионе» в ближайшие десятилетия, уверен автор статьи.

Однако, как отмечает специалист, в области разработки подводных технологий конкурентное преимущество США до последнего времени казалось неоспоримым. Принимая во внимание этот факт, новость, появившаяся 23 июля в китайской газете South China Morning Post, произвела «эффект разорвавшейся бомбы». Как утверждала газета, китайские военные приступили к созданию «беспилотных подводных устройств особо крупного размера».

Как сообщалось в статье, новые «роботизированные субмарины» будут значительно превышать по размерам подводные беспилотники, разработки которых ведутся во многих других странах. Эти устройства будут способны осуществлять распознавание, закладку мин, и даже осуществлять «смертельные атаки» на вражеские корабли. Кроме того, они смогут осуществлять разведывательные миссии для подводных лодок с экипажем, а также получать инструкции из контрольных центров наземного базирования. Запуск первых устройств с «относительно простыми заданиями» планируется в начале 2020 годов.

Тот факт, что эта информация была раскрыта после того, как китайская пресса месяцами писала о российском атомном подводном беспилотнике «Статус—6», не кажется автору совпадением. Так, в январе 2018 года журнал Navy Today назвал «Статус—6» оружием «судного дня». В специализированных изданиях отмечалась исключительная дальность действия беспилотника (10 тыс. км), глубина (1 тыс. м) и скорость (100 морских узлов), которую называли «шокирующей», а также, что мощность установленной на нём боеголовки в два раза превышает мощность водородной бомбы «Царь». В одной из научных статей значительное внимание было уделено гиперкавитационным технологиям, использованным для создания российского беспилотника и серьёзному влиянию, которое они способны оказать на будущее подводных вооружений.

Как замечает автор, китайские военные, начиная с 2015 года, публиковали подробные доклады о советских разработках в области атомных подводных лодок, свидетельствующие о пристальном интересе к опыту создания подводных ядерных вооружений, в частности, торпед, в Советском Союзе.

Остаётся неясным, будут ли в упомянутых в South China Morning Post роботизированных субмаринах использоваться ядерные боеголовки или гиперкавитационные технологии. Также неизвестно, сотрудничают ли Москва и Пекин в этой «сверхчувствительной области» технических разработок. «Хотя Китай, как и Россия, чрезвычайно обеспокоен развитием американской системы ПРО, нет прямых доказательств того, что Китай намерен использовать подводные беспилотные устройства как «оружие судного дня» в российском духе», — замечает Голдстайн. Однако, по его мнению, такую возможность нельзя исключать. Поскольку сегодняшняя внешняя политика США «похоже, оказывает стратегическое давление на Китай и Россию одновременно», неудивительно будет узнать, что Пекин и Москва ищут возможности как никогда тесного военного взаимодействия, в том числе, и в сфере подводных разработок, заключает эксперт.