Business Insider рассказал о «машине Судного дня Путина», способной вызывать цунами

Американские ядерные физики считают, что с помощью нового подводного дрона «Статус-6», на борту которого может быть размещена мощная ядерная бомба, Россия способна вызвать цунами, пишет Business Insider. Однако, как отмечает издание, в случае подводного взрыва ядерной бомбы главную опасность представляет не столько цунами, сколько мощнейшие радиоактивные осадки.

Первого марта во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал о целом спектре ядерных вооружений, которое разрабатывает Россия. В частности, российский лидер отметил автономный подводный аппарат, способный нести ядерное оружие, пишет Business Insider.



По его словам, дрон может двигаться на «очень большой глубине» со скоростью большей, чем у подводных лодок и надводных кораблей, а также нести на борту ядерное оружие, будучи «практически неуязвимым для противника».



«Это просто фантастика. Средств, которые могут им противостоять, на сегодняшний день в мире просто не существует», — отметил он.



Хотя Путин и не уточнил, о каком именно аппарате идёт речь, судя по всему, он имел в виду беспилотную атомную подводную лодку «Статус-6», известную в НАТО как Kanyon, или «машина Судного дня Путина».



По некоторым данным, утечку которых Кремль предположительно допустил умышленно, «Статус-6» будет нести на борту 50-мегатонную ядерную бомбу, сравнимую по мощности с советской «Царь-бомбой».



По мнению ядерных физиков, это оружие может вызвать локальное цунами. Тем не менее возникает вопрос, насколько оно будет эффективно при таком использовании, так как ядерные заряды, взорванные над поверхностью, могут приводить к куда большим разрушениям.



В 40-х и 50-х годах США уже проводили подводные ядерные испытания. Тогда взрывы бомб вызывали полуторакилометровые столбы воды и мощнейшие волны. Корабли, размещённые неподалёку от эпицентра взрыва, были практически стёрты в порошок. Другие корабли разметало, как игрушки в ванной, после чего те пошли на дно. Что интересно, волны от взрыва затопили некоторые области близлежащих островов.



«Правильно размещённый около морского побережья ядерный заряд мощностью 20—50 мегатонн определённо может высвободить энергию, эквивалентную той, которая была у цунами 2011 года, а возможно, даже больше», — заявил ядерный физик Рекс Ричардсон, имея в виду землетрясение в японском Тохоку и цунами, которые унесли 15 тыс. жизней.



По словам Ричардсона и других экспертов, ядерный подводный взрыв неподалёку от побережья может всосать в себя тонны океанского ила, облучить их, а затем донести их до близлежащих районов в виде катастрофических радиоактивных осадков.



«Лос-Анджелес и Сан-Диего будут особенно уязвимы к ним из-за частых морских ветров», — отметил Ричардсон, добавив, что он сам живёт в Сан-Диего.



Другой ядерный физик, Грег Сприггс, также считает, что 50-мегатонный взрыв «может вызвать цунами», однако это, по его словам, будет «глупая и напрасная трата отличного ядерного оружия». Кроме того, эксперт сомневается в том, что даже самые мощные ядерные бомбы могут вызвать серьёзное цунами.



«По сравнению с природными цунами, энергия мощного ядерного заряда — это лишь капля в море, — подчеркнул он. — Поэтому любое цунами, вызванное ядерным взрывом, не может быть очень большим».



В своей статье 2015 года в Foreign Policy эксперт по ядерной политике Джеффри Льюис окрестил это оружие «машиной Судного дня Путина». По его словам, кое-кто указывал на то, что оружие может дополнительно содержать соли или металлы вроде кобальта, которые серьёзно увеличат заражения от радиоактивных осадков.



«Какой больной ублюдок придумал это оружие?» — писал тогда Льюис. По его мнению, в данном случае даже неважно, реально ли существует «Статус-6» или дело в психологическом блефе, призванном не дать США напасть на Россию и её союзников.



«Даже заявление о том, что вы считаете это разумным подходом к политике сдерживания, достаточно для того, чтобы считать вас опасным и мерзким типом», — заявил Льюис.