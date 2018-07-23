NI: Египет не променяет США на Россию

Несмотря на сближение между Каиром и Москвой, Египет вряд ли совершит разворот в сторону России в ущерб своим отношениям с США, пишут в своей статье для The National Interest политологи Эндрю Миллер и Мишель Данн. По мнению аналитиков, Египет просто пытается, как это уже случалось прежде, лавировать между двумя соперничающими странами с выгодой для себя, и, учитывая его реальные цели и интересы, он вряд ли станет пренебрегать Вашингтоном.

Часть американских внешнеполитических экспертов обеспокоена тем, что напряжённость в отношениях между США и Египтом в последние годы может заставить Каир совершить разворот в сторону России, в результате чего Вашингтон лишится ключевого союзника в регионе, пишут на страницах The National Interest американские политологи и бывшие чиновники Госдепа Эндрю Миллер и Мишель Данн. Между тем, полагают авторы, подобные беспокойства преувеличены: хотя египетский президент Абдул-Фаттах ас-Сиси действительно пытается вернуть к жизни проверенную временем стратегию лавирования между Москвой и Вашингтоном в собственных интересах и, по всей видимости, восхищается Владимиром Путиным, египетский военный истеблишмент вряд ли действительно готов «сменить западный патронаж на российский», а к тому же Каир уже совсем не такой важный военный союзник для США, каким был когда-то.

По мнению Миллера и Данн, активное сотрудничество, налаженное между Египтом и Россией в последние годы — это попытка не заменить США, а дополнить их. Кроме того, Каир явно пытается получить выгоду, стравливая Россию и Вашингтон между собой — так же, как это было в начале пятидесятых ходов при Гамале Нассере, и как это происходит в последнее время с его другими покровителями, Саудовской Аравией и Объединёнными Арабскими Эмиратами, убеждены политологи. «Египет хочет зависеть от России не больше, чем хочет зависеть от Соединённых Штатов», — подчёркивают они.

Как пишут Миллер и Данн, реальный объём помощи, которую Россия может предложить Египту, на деле невелик: в отличие от США, которые помогают стране грантами, Москва выдаёт ей кредиты, которые придётся возвращать, а сверх того Россия, в отличие от Штатов, не может облегчить для Египта доступ к международным финансовым институтам и в европейские столицы. По мнению политологов, Египту больше всего нужны частные инвестиции, а Москва их предоставить не в состоянии. Наконец, Каир уже четыре десятилетия использует американское оружие и методы подготовки во всех областях кроме ПРО, и быстро переключиться на альтернативу ему будет совсем не просто, отмечают авторы.

Впрочем, даже если сотрудничество между США и Египтом в военной сфере и будет по той или иной причине разорвано, и ас-Сиси попытается компенсировать его, вступив в открытый союз с Россией, ценного союзника Вашингтон не потеряет, уверены Миллер и Данн. Из-за продолжавшейся много лет «внутренней эрозии» Египта, он потерял свой статус мощного регионального игрока — на сегодняшний день Иордания и ОАЭ сильно обошли его по военной мощи, и их вооружённые силы гораздо лучше подготовлены для взаимодействия с армией США, говорится в статье. Администрация президента Дональда Трампа считает Египет ключом к миру между Израилем и Палестиной, однако ас-Сиси вряд ли сможет повлиять на эти государства в случае конфликта, считают авторы.

Как полагают политологи, отношения Египта с Израилем остаются уверенно тёплыми на официальном уровне, и вмешательство США больше не нужно. Каир вряд ли перестанет пропускать американские корабли через Суэцкий канал, поскольку получает от ВМС США щедрые выплаты за доступ к нему, отмечают они. И хотя Египет всё же может закрыть свои аэродромы и воздушное пространство для американских самолётов, это уже не настолько серьёзная проблема, поскольку США сильно укрепили и продолжают укреплять свои позиции в Катаре, рассуждают авторы. Что же касается сотрудничества в области борьбы с терроризмом, во-первых, ценность Каира как союзника для США в этом плане сомнительна, а во-вторых, он сам заинтересован в продолжении контртеррористических операций вне зависимости от того, ладит он с Вашингтоном или нет, уверены они.

Реальный риск для США заключается не в том, что они могут «потерять Египет», а в том, что эта страна из-за «плохого госуправления, быстрого роста населения и экономической хрупкости» окажется «в потёмках», а то и вовсе погрузится в хаос, пишут Миллер и Данн. Такой сценарий будет печальным, поскольку сильный Египет стал бы важным гарантом стабильности на Ближнем Востоке, подчёркивается в статье. Тем не менее, попытки соревноваться с Москвой за эту страну не помогут исправить этот «упадок» — даже наоборот, ведь если Вашингтон попадётся на уловки ас-Сиси, испугавшись, что он развернётся в сторону России, он только увеличит вероятность такого исхода. «Египет — больше не стратегический трофей, за обладание которым соревнуются США и Россия, — подытоживают политологи. — Это проблема, которую необходимо решать при помощи осторожной, а при необходимости — и силовой дипломатии».