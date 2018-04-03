Express: России не нужен белорусский картофель египетского происхождения

Специалисты Россельхознадзора выявили, что под видом белорусской продукции на территорию России была ввезена партия картофеля египетского происхождения. Как пишет портал Express, в ведомстве сообщили, что, если подобное повторится, Россия будет вынуждена ввести временные ограничения на поставки в страну белорусского картофеля.
При проверке специалисты Россельхознадзора выявили, что в конце марта под видом белорусской продукции из города Столина в Брестской области на территорию России была ввезена 18-тонная партия картофеля египетского происхождения. Как пишет портал Express, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Несоответствие, согласно материалам российской Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, было обнаружено 30 марта на контрольном пункте пропуска «Долосцы» в Псковской области. На картофель, как уточнили в ведомстве, были выданы международная товарно-транспортная накладная, а также фитосанитарный сертификат Главной государственной инспекции Белоруссии по семеноводству, карантину и защите растений. Однако на части упаковок продукта специалисты Россельхознадзора, по данным службы, нашли маркировку, которая свидетельствовала о том, что на самом деле картошка была из Египта.
В связи с этим Россельхознадзор, как подчеркнули в ведомстве, выразил «серьёзную обеспокоенность».
«В случае повторного выявления подобных случаев Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки в Россию белорусского картофеля в сопровождении белорусских фитосанитарных сертификатов», — заявили в ведомстве и отметили, что обнаруженная специалистами партия овощей из Египта «в целях недопущения ввоза на территорию Российской Федерации небезопасной продукции с карантинными для России объектами» будет возвращена Белоруссии.
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