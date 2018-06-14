Немецкие эксперты: Путин популярен в Западной Европе благодаря «авторитарному стилю решения проблем»

По мнению немецких экспертов по России Мартина Бранда и Юлии Глате, в настоящее время нет «хорошего Запада и плохой России — это иллюзия». А возрождение «авторитаризма» и «национализма» — это глобальный феномен. На западе российский президент пользуется большой популярностью у многих политиков — во многом благодаря тому, что «решает проблемы на авторитарный лад», отмечают эксперты.

В проведении чемпионата мира по футболу в России нет ничего «странного», так как Россия имеет 120-летнюю футбольную традицию, заявили в интервью Nordbayern эксперты по России Мартин Бранд и Юлия Глате. По словам Бранда, «российский футбол вполне успешен, на чемпионатах Европы русские всегда выступали хорошо, Россия — это футбольная нация».

По словам Глате, нет «хорошего Запада и плохой России, это иллюзия». Возрождение «авторитаризма» и «национализма» — это глобальный феномен, который наблюдается во всей Европе. Футбол необходимо использовать, чтобы укрепить демократические позиции, построить мост между действиями гражданского общества Запада и России. По мнению Брандта, позитивно то, что многие люди едут в Россию и не только знакомятся с русской культурой, но и контактируют с обычными россиянами. «Россияне видят, что Запад не так страшен и не сговорился против них», — пояснил эксперт.

Немецкие СМИ всегда обходят стороной 1990-е годы, до того как к власти пришёл Путин. В этот период продолжительность жизни российских мужчин сократилась из-за «политического хаоса и алкоголизма». У россиян сохранилась память об этой эпохе, и поэтому, с их точки зрения, нынешняя система, «возможно, не так плоха». Зачастую Запад освещает события только со своей, европоцентричной точки зрения, отметила Глате. В то же время некоторые явления, которые встречаются в России, становятся «модными» в Западной Европе. «Путин для многих — идеал, не только для АДГ, но и для консерваторов, потому что он решает проблемы на авторитарный лад», — подчеркнула эксперт.

В то же время Россия может использовать ЧМ-2018 как средство «изоляции и укрепления своего режима», отметил Брандт. «Парадоксальным образом, до того как началась война на Украине, рейтинг Путина был низким, однако затем резко вырос», — подчеркнул эксперт. Таким образом, главе Кремля удались «изоляция вовне» и «усиление внутри». Путин доказал, что при нём Россия способна организовать крупнейшее спортивное мероприятие в мире. «Если ЧМ пройдёт без инцидентов, то Путин воспользуется этим в своей роли лидера государства», — резюмировал немецкий эксперт.