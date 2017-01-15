Nordbayern
Nordbayern: жители немецкого Ансбаха пожаловались на шумные и грязные вертолёты США
Планы США утроить свой контингент на военной базе в немецком городе Ансбахе вызвали возмущение у местных гражданских активистов, сообщает Nordbayern. По их словам, вертолёты, которые американцы собираются направить в эту часть Германии, очень шумные и сильно загрязняют воздух. К тому же дополнительные бригады «превращают Ансбах в хаб для переправки военной техники к российской границе», сетуют активисты.
Nordbayern: Американские «оккупанты» наращивают войска на юге Германии
Пентагон планирует перебросить в военные базы в Каттербахе и Иллесхайме 2000 дополнительных солдат, чтобы обозначить свое присутствие в Европе, пишет Nordbayern. Так называемые «ротационные подразделения» поддержат войска НАТО и будут участвовать в совместных учениях с союзниками, к примеру, в Прибалтике, Болгарии или Румынии. Критики этой инициативы обвинили американцев в «оккупационном менталитете».