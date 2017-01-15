Nordbayern: жители немецкого Ансбаха пожаловались на шумные и грязные вертолёты США

Планы США утроить свой контингент на военной базе в немецком городе Ансбахе вызвали возмущение у местных гражданских активистов, сообщает Nordbayern. По их словам, вертолёты, которые американцы собираются направить в эту часть Германии, очень шумные и сильно загрязняют воздух. К тому же дополнительные бригады «превращают Ансбах в хаб для переправки военной техники к российской границе», сетуют активисты.