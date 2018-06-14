Guardian: «эксцентричный» миллиардер предложил разделить Калифорнию

Американский миллиардер Тим Дрейпер собрал достаточное количество голосов, чтобы провести голосование о разделении Калифорнии на три новых штата, пишет The Guardian. Издание отмечает, что, даже если затею «эксцентричного» бизнесмена поддержат на выборах, для её воплощения надо будет преодолеть множество трудностей, в том числе получить одобрение конгресса США.

Американский миллиардер Тим Дрейпер предлагает разделить Калифорнию на три новых штата. Его кампания Cal 3 собрала достаточно подписей, чтобы вынести этот вопрос на региональное голосование в ноябре текущего года, пишет The Guardian.

По словам издания, Cal 3 — уже не первая попытка Дрейпера перекроить территорию самого густонаселённого американского штата. В 2014-м бизнесмен потратил $5,2 млн на кампанию, призывающую поделить Калифорнию на шесть частей. Но эта затея провалилась, так как часть собранных им подписей признали недействительными.

В этот раз Дрейпер сократил число новых штатов вдвое и, по некоторым данным, платил по $3 за подпись под петицией. Три новых образования будут представлены Северной Калифорнией, которая включает Сан-Франциско, Кремниевую долину и Сакраменто; Южной Калифорнией, которая тянется от Фресно до границы с Мексикой; и Калифорнией, которая охватывает шесть прибрежных округов между Лос-Анджелесом и Монтереем, поясняет The Guardian.

«В результате разделения Калифорнии на три части уровень образования и инфраструктуры повысится, а налоги снизятся, — обещает Дрейпер. — Правительства трёх новых штатов смогут начать всё с чистого листа, вводить инновации и лучше служить своему народу».

В случае воплощения это станет первым расколом американского штата с тех пор, как во время гражданской войны XIX века Вирджиния разделилась на восточную и западную, обращает внимание The Guardian.

Но британская газета советует не торопиться добавлять звёзды на флаг США. Даже если эта идея получит поддержку на выборах, ей предстоит преодолеть множество трудностей, в том числе получить одобрение конгресса.

«Я предполагаю, что избиратели проголосуют против, а вся эта затея будет пустой тратой времени, — говорит лектор Калифорнийского университета Джим Ньютон. — Но ни один ребёнок или животное не пострадают в процессе. Это бесполезное занятие, но не смертельное».

Не совсем понятно, выступают ли какие-то организации за предложение «эксцентрика» Дрейпера. Как бы то ни было, согласно апрельскому опросу SurveyUSA, только 17% зарегистрированных избирателей поддерживали идею разделения.

«На мой взгляд, это довольно абсурдно, — рассуждает Ньютон. — Почему три штата? Почему не 30 штатов? Почему не 300 штатов? По сути, я не думаю, что это решит какие-либо проблемы, с которыми сталкивается Калифорния».

Дрейпер разбогател благодаря инвестициям в Hotmail и Skype. В последние годы он начал проявлять интерес к криптовалюте. Бизнесмен также заведует школой для предпринимателей «Университет героев Дрейпера» и однажды исполнял стриптиз для женщин, в компании которых он вкладывал деньги, утверждает издание.

Неизвестно, сможет ли Дрейпер осуществить свою мечту. Тем не менее ему определённо удалось заставить избирателей задуматься об идее разделения, что может породить новые споры о судьбе Калифорнии, заключает The Guardian.