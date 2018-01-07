Hollywood Reporter: Александр Невский пожалел, что не «набил морду» Вайнштейну

Российский актёр, сценарист, режиссёр и кинопродюсер Александр Невский, который с 1999 года живёт в Калифорнии, дал интервью The Hollywood Reporter. Он поделился с изданием своим мнением о сексуальном скандале в Голливуде и негативном образе России, который не теряет популярности в американских СМИ и кинематографе.

Из 90 членов Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) россиянин Александр Невский единственный, кто имеет «насыщенную карьеру» актёра, сценариста, продюсера и режиссёра. В январе на американские экраны выходит одна из его последних работ «Разборка в Маниле», ставшая своего рода «одой» «Неудержимым» с Сильвестром Сталлоне, пишет The Hollywood Reporter.

Невский побеседовал с изданием о предстоящей церемонии награждения премией «Золотой глобус», о сексуальном скандале, охватившем «Фабрику грёз» в прошлом году, и о том, почему его родная страна «пользуется дурной репутацией» в Соединённых Штатах.

По словам Невского, в прошлом он неоднократно встречался с продюсером Харви Вайнштейном, которого ряд американских актрис обвинили в домогательствах. «Жаль, что я не знал о том, что происходит. Теперь я сожалею, что не набил ему его чёртову рожу… сожалею, что не могу наказать его лично», — посетовал Невский.

Сегодня тема России поднимается в американских СМИ постоянно. Но, на взгляд трёхкратного обладателя титула «Мистер Вселенная», в попытках выставить его страну в негативном свете нет ничего нового. «Я прекрасно понимаю, что происходит. Я родился в Советском Союзе», — заявил он.

«Как-то раз, летя на самолёте, я просмотрел три фильма подряд. Первый был «Человек ноября», в котором Пирс Броснан убивает русских. Затем «Заложница 3», в котором Лиам Ниссон убивает русских. И третьим — «Великий уравнитель», где Дензел Вашингтон убивает русских», — подчеркнул Невский. «Во всех моих фильмах Россия и Америка сражаются со злом вместе, а не борются друг с другом. Я абсолютно против любых антироссийских стереотипов», — добавил он.

Актёр вспомнил, как в 2001 году ему предлагали роль в картине с участием Жан-Клода Ван Дамма и Чарлтона Хестона «Тайна ордена»: «Они хотели, чтобы я сыграл плохого русского парня. Для меня это был шанс обзавестись хорошими связями. Но я не согласился. Я не согласился, потому что не хотел предавать моих зрителей в России. И, кроме того, мне не хотелось изображать подобных русских персонажей на экране. Я знал, что это неправильно».

Невский также поделился своим мнением об изображении российского президента в американских медиа. Он поведал, что к переезду в Калифорнию в 1999 году его подтолкнуло желание заниматься кинопроизводством, которое в России после распада Советского Союза было фактически разрушено.

«Всего на российское кинопроизводство в 99-м тратилось порядка $2 млн. В прошлом году — $1,5 млрд. Путин и его команда изменили страну, изменили экономику», — убеждён Невский.

«Легко говорить о плохом, потому что это привлекает внимание. Весь этот негатив, который мы видим на CNN и даже на Fox о России, о политике в России. Но когда Стивен Колбер побывал в Москве, я думаю, он был потрясён, потому что он встретил так много хороших россиян, и они ему понравились», — предположил актёр.

«Должно быть больше подобных шоу. Нужно в первую очередь говорить о более позитивных вещах. Мы не должны допускать новой холодной войны. Мы не должны этого делать, потому что Россия и Америка — две величайшие страны, при всём уважении ко всем остальным. Нам нужно дружить», — заключил Невский.