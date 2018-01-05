Drive: безумие российских дорог покажут американцам на больших экранах

В конце января в Америке состоится премьера фильма Дмитрия Калашникова «Дорога», сообщает The Drive. По словам издания, картина, которая представляет собой хорошо смонтированную коллекцию роликов с российских видеорегистраторов, «погружает зрителя в безумие, которое раньше можно было увидеть лишь на компьютерных экранах».

Просмотр роликов с российских видеорегистраторов давно стал для западного зрителя одним из способов убить время в интернете. И в конце января этот «эксцентричный» документальный жанр дебютирует в американском кинопрокате, пишет The Drive.

По словам издания, фильм Дмитрия Калашникова «Дорога» погружает зрителя в то безумие, которое ранее можно было увидеть лишь на компьютерном экране. Режиссёр собрал коллекцию из сотни коротких сюжетов, демонстрирующих, насколько сюрреалистическими и опасными могут быть события на открытых дорогах России.

Знакомые с этим жанром уже знают, чего ждать: драматичные столкновения или сцены с полным разрушением автомобилей. И хотя подобного можно вдоволь и бесплатно насмотреться на YouTube, в этом 67-минутном хорошо смонтированном фильме есть что-то, что зачаровывает кинозрителя, утверждает издание.

«Где-то между «Чудаками» и «Ликами смерти» находится болезненный шарм «Дороги», — написал один из западных критиков. Издание Variety назвало фильм «очень постыдным удовольствием».

Калашников впервые показал свой фильм на Международном фестивале документального кино в Амстердаме, после чего картина получила большое количество положительных отзывов. В прошлом году режиссёр подписал контракт с американским дистрибьютором, который будет прокатывать «Дорогу» в США и Канаде, поясняет The Drive.