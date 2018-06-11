TF1: газоны для российского мундиаля родом из Франции
Вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин прокомментировал в разговоре с RT заявление американского президента Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разгромили террористов «Исламского государства»* в Сирии.
Вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко сообщила, что обсуждение возможного перемирия в Донбассе состоится в ходе скайп-конференции 27 декабря.
Агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающего санкт-петербургского СКА и сборной России Павла Дацюка, сообщил, что его клиент не планирует возвращаться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).
Соединённые Штаты приступили к выводу своих войск с территории Сирии. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс. По её словам, американская сторона переходит к «следующему этапу кампании».
Россиянин Валерий Иванов скончался в исправительной колонии Львовской колонии в результате «падения с лестницы», утверждается на сайте уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.
В московском Мультимедиа Арт Музее для посещения открылась выставка советского и французского художника Оскара Рабина.
Россиянка Виктория Сливко заняла четвёртое место в индивидуальной гонке на 15 км на этапе Кубка IBU в шведском Обертиллиахе.
В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что на горловском направлении в Донбассе присутствуют военнослужащие британского спецназа SAS.
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал информацию СМИ о неподобающем поведении бывшего форварда команды Андрея Аршавина в Санкт-Петербурге.
Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление американского президента Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разгромили террористов «Исламского государства»* в Сирии.
Президент России Владимир Путин приехал в театр «Современник» и лично поздравил с 85-летием его художественного руководителя Галину Волчек.
Бывший президент московского футбольного клуба «Локомотив» Ольга Смородская прокомментировала уход Виталия Мутко с поста президента Российского футбольного союза (РФС).
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черсечов прокомментировал уход Виталия Мутко с поста президента Российского футбольного союза (РФС).
Президент США Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе американских войск из Сирии.
В Санкт-Петербурге начал курсировать новогодний трамвай, сообщает kp.ru.
В Калининградской области начали доследственную проверку из-за гибели шестилетнего ребёнка под металлической конструкцией, сообщает интернет-издание «Невские новости» со ссылкой на СУ СК России по региону.
В Кировской области проводят проверку из-за массового отравления детей в школьной столовой, сообщает progorod43.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
Экономист и политолог Александр Дудчак в разговоре с RT прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который анонсировал новый проход военных кораблей через Керченский пролив.
Российский бизнесмен Александр Перепиличный скончался по естественным причинам. Об этом заявил британский коронер Николас Хилльяд.
Пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева сообщила, что организация отправила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальные заявки на получение нейтрального статуса на 2019 год от первых пяти спортсменов.
Социальная сеть «ВКонтакте» назвала самые упоминаемые игры для персональных компьютеров и консолей в 2018 году.
Призёр Олимпийских игр Олег Овсянников в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал приезд канадского тренера Брайана Орсера на чемпионат России по фигурному катанию в Саранск, где выступит его подопечная Евгения Медведева.
Пресс-служба Федерации лыжных гонок России огласила состав национальной команды на многодневную гонку «Тур де Ски».
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе НСН прокомментировал решение Международного валютного фонда (МВФ) одобрить кредит Украине на $3,9 млрд.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал в беседе с RT заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который анонсировал новый проход военных кораблей через Керченский пролив.
Коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» военный эксперт Алексей Леонков в беседе с радио Sputnik оценил позицию США по ДРСМД.
Призёр Олимпийских игр Олег Овсянников в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал предстоящее выступление Михаила Коляды на чемпионате России по фигурному катанию.
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко в беседе с газетой «Известия» подвёл итоги года.
Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович в беседе с газетой «Известия» оценил перспективы команд в Российской премьер-лиге.
Президент США Дональд Трамп объявил о разгроме террористов «Исламского государства»* в Сирии.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с НСН прокомментировал заявление о том, что Госдеп одобрил возможную продажу Турции систем ПРО Patriot и оборудования на сумму $3,5 млрд.
В Московской области предстанут перед судом 18 фигурантов дела о похищении иномарок из автосалонов, сообщает Пятый канал.
Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова до сих пор не прибыла в Саранск, где пройдёт чемпионат России по фигурному катанию.
Президент РАН Александр Сергеев в беседе с «Российской газетой» оценил вручение Нобелевской премии 2018 года.
Следственное управление СК России по Оренбургской области проводит проверку по факту нападения тигра на сотрудника цирка-шапито, сообщает «Реальное время».
Музей-заповедник «Херсонес Таврический» получит более четырёх тысяч предметов, найденных во время изыскательных работ в ходе строительства севастопольского участка трассы «Таврида». Об этом сообщает «Новый Севастополь».
Председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв в беседе с Inforeactor прокомментировал уход Виталия Мутко с поста президента Российского футбольного союза (РФС).
Анонсированный секретарём СНБО Украины Александром Турчиновым новый проход украинских военных кораблей через Керченский пролив станет очередной провокацией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В Москве планируют отреставрировать служебный корпус Хорошёвской конюшенной слободы, сообщает портал мэра и правительства.
Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова пропустила официальную тренировку перед стартом чемпионата России по фигурному катанию.
В Сарапуле начал работу штаб по оказанию помощи пострадавшим при крупном пожаре, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы городской администрации.
Московская область подписала с Китаем меморандум о сотрудничестве хоккейных школ, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства физической культуры и спорта.
Заксобрание Санкт-Петербурга одобрило в первом чтении законопроект о наказании для организаторов нелегальных экскурсий по крышам домов, сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу автора инициативы, депутата Дениса Четырбока.
В Екатеринбурге расследуют кражу сбережений у двух ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает Пятый канал.
Вооружённые силы США проводят подготовку к полному выводу своих военнослужащих из северо-восточной части Сирии. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Стали известны города России с самыми высокими новогодними ёлками, сообщает «Реальное время» со ссылкой на исследование аналитического агентства «Турстат».
Канадский тренер Брайан Орсер, являющийся наставником российской фигуристки Евгении Медведевой, рассказал, что его подопечная была разочарована тем, что не смогла пробиться в финал серии Гран-при по фигурному катанию, прошедший в канадском Ванкувере.
Москва выражает серьёзную обеспокоенность обострением палестино-израильского конфликта. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В Москве приостановили работу частной клиники, пациентка которой пострадала во время ринопластики. Об этом сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.
В ГИБДД рассказали об изменениях в экзамене на получение водительских прав. Об этом информирует РИА Новости.