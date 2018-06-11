TF1: газоны для российского мундиаля родом из Франции

На шести из двенадцати стадионов, где будут проходить соревнования в рамках чемпионата мира по футболу в России, высажен газон из французских семян, сообщает TF1. Эта трава была специально культивирована во Франции, чтобы выдерживать российские температуры и расти при недостатке солнечного света.

И раз уж мы говорим о чемпионате мира в контексте нашей любви к Франции, знаете ли вы, что трава на стадионах, где пройдут матчи мундиаля, на самом деле французская? Эти газоны родом из департамента Мен и Луара. Репортаж Жана-Мари Багайоко, Жана-Филиппа Экетт и Эрика Жоссе.

Чтобы провести лучший чемпионат мира, нужны, конечно, самые лучшие игроки, но ещё и самый лучший газон — самый красивый, самый выносливый, и в России он будет французским.

БИКСАНТ ЛИЗАРАЗЮ, консультант TF1: Это первое, на что мы смотрим. И если проводишь чемпионат мира, нужно, чтобы поле было на уровне таланта игроков, которые на нём играют.

Этот зелёный газон получился из вот таких маленьких семян, которые вырастили в тысячах километров от России.

ЖАН-МАРИ БАГАЙОКО, журналист TF1: Из 12 стадионов чемпионата мира на 6 будет французский газон, произведённый здесь, в департаменте Мен и Луара. И, как вы увидите, это плод работы сельскохозяйственного кооператива.

На более чем трёх гектарах расположились экспериментальные поля DLF-Франция. Эта маленькая компания производит испытания семян для высаживания газона на футбольных площадках по всему миру.

КРИСТОФ ГАЛЬБРАН, занимается исследованиями в DLF-Франция: Здесь, на этих маленьких квадратах представлены образцы, которые будут на чемпионате мира в России.

Здесь на протяжении всего года газон подвергается испытаниям. Эта машина воспроизводит действие бутсов, когда игроки топчут землю.

КРИСТОФ ГАЛЬБРАН: Вот, что можно отметить. После прохода машины газон сильно помят, есть выдернутые растения. А мы измеряем способность газона сопротивляться вытаптыванию.

Чтобы выдержать зиму и российские холода, компания разработала новую разновидность газона, который может расти без солнца при искусственном освещении.

СТИВЕН АЛЬДЕРТОН, занимается развитием и маркетингом в DLF-Франция: Мы видим, что при этом освещении всё хорошо растёт.

КРИСТОФ ГАЛЬБРАН: Здесь, во Франции, время от времени летом у нас высокие температуры, а иногда и холода. Это наша особенность, и, вероятно, поэтому мы можем поставлять газон для разных ситуаций.

20 лет испытаний и инноваций, чтобы прийти к этому результату. И теперь эти французские разработки конкурируют с английским опытом. Как доказательство, Франция выигрывает все тендеры: на обустройство полей для мундиаля в Южной Африке до чемпионата мира в Бразилии, а также для Евро-2016. В этом году это частное предприятие отправило 15 тонн семян в Россию, чтобы озеленить поля на стадионах.

КОНСТАНТИН ТРЕМИНСКИЙ, отвечает за поле на стадионе «Крестовский»: Все знают о наших сложностях, в России у нас сложные погодные условия. Семена от DLF нам сильно помогают, лучше их в мире нет.

Теперь все 40 работников предприятия надеются, что их газон принесёт удачу французской команде.

Дата выхода в эфир 09 июня 2018 года.