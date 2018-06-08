Welt: «сдержанность» Путина по отношению к Прибалтике — показатель «эффективной стратегии» НАТО

«Сдержанный» ответ президента России на вопрос о Прибалтике в ходе прямой линии может быть признаком того, что «жёсткая стратегия» НАТО в Эстонии, Латвии и Литве оказалась эффективной, пишет Die Welt. В пользу этой версии говорит то, что Владимир Путин сделал своё заявление на фоне решения руководства Североатлантического альянса об отправке дополнительных войск в Прибалтику, отмечает издание.

На вопрос о Прибалтике в ходе прямой линии Владимир Путин заявил, что Россия «будет защищать интересы своих соотечественников», что некоторыми было понято как «угроза», пишет журналист Die Welt Клаус Гайгер. Однако это было всего лишь повторением «дипломатической данности» и «почти что словесным разоружением». Президент России сделал своё заявление в момент, когда министры обороны стран НАТО приняли решение об отправке дополнительных войск для защиты Прибалтики. «То, что, несмотря на это, Путин ответил скорее сдержанно, может быть признаком того, что за последние четыре года Запад действовал в отношении России во многом правильно», — отмечает автор.

До 2014 года НАТО «жило в иллюзии»: оно занималось борьбой с терроризмом и международными миссиями. Обороной восточного фланга альянс, наоборот, «пренебрегал». В 2014 году Россия «вошла в Восточную Украину» и вслед за этим «аннексировала Крым». Лишь после этого НАТО увидело в Москве противника и задалось вопросом, может ли после «агрессии против Украины» произойти нападение на члена альянса.

С тех пор странам Прибалтики уделяют самое большое внимание. Эстония, Латвия и Литва представляют собой почти «форпост НАТО перед границей России». Они боятся снова потерять независимость в случае нападения восточного соседа. НАТО перешло к «устрашению» только с 2014 года, разместив в Прибалтике тысячи солдат. Ещё несколько тысяч солдат должны прибыть туда «в самом худшем случае». Сейчас министры обороны стран НАТО вновь усиливают войска в Прибалтике. «Осторожные слова Владимира Путина могут быть сигналом, что жёсткая стратегия НАТО в Прибалтике работает», — резюмирует Гайгер.